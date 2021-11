Participará en la consulta interna del Centro Democrático para elegir candidato único de cara a las elecciones presidenciales de 2022, es domador de caballos y cercano a la familia del expresidente Álvaro Uribe Vélez en temas ganaderos y de tierras. Fue gobernador de Casanare entre 2016 y 2019 y considera tener la experiencia necesaria para llegar a la Casa de Nariño y ser el sucesor de Iván Duque.

Alirio Barrera aún no define su fórmula vicepresidencial. Rescata acciones del actual gobierno y no se arriesga a criticar la gestión del presidente Iván Duque o de la bancada de gobierno en el Congreso.

Cree necesaria una reforma a profundidad a la política de seguridad, de la justicia y del sistema migratorio. La reactivación económica y la inclusión en la educación son dos de sus grandes apuestas por Colombia.

Usted es un hombre de provincia, ¿cómo va su campaña a nivel nacional?

La campaña va muy bien. Estamos llevando un mensaje diferente a la gente y ha nacido de la autenticidad de las personas y del pueblo, y con nuestra experiencia de gobierno. Yo soy una persona de pueblo que por temas de violencia tuve que salir hacia la ciudad, me tocó trabajar en las calles al igual que muchas personas hoy en día.

¿Cuál es ese mensaje diferente?

Trabajamos con un lenguaje claro que sale del conocimiento de causa, que no me lo enseñaron en la universidad, sino que yo lo aprendí en la vida. Mientras muchos se formaron en el exterior, conociendo la problemática de otros países, yo conozco la verdadera problemática de mi país porque he trabajado aquí y he salido adelante aquí. Yo ya tengo la experiencia porque he gobernado. Si hablamos de corrupción, yo entregué el departamento de Casanare, que era el más corrupto del país, como el más transparente con mejor manejo de regalías.

¿Cómo va la consulta interna en el Centro Democrático?

Bien. Estamos haciendo foros y ahorita viene la encuesta, en la que quien gane, tendrá el aval del partido. También viene una con los militantes y otra con las personas afines en la que le preguntan a usted si votaría por alguien del partido Centro Democrático.

Si tuviera que votar por alguno de los precandidatos del uribismo, ¿por quién sería?

Con cualquiera estaría conforme. Todos son de grandes cualidades. A todos los aprecio. A todos los admiro y todos han sido respetuosos conmigo. Votaría por cualquiera.

Más de 30 miembros del Centro Democrático han manifestado su apoyo al precandidato Óscar Iván Zuluaga.

¿Cree que él es su principal rival dentro del Centro Democrático?

Pienso que esto va cabeza a cabeza, casi con todos. Todavía es muy difícil decir quién es el ganador. Yo fui el último que entré a la campaña y con menos oportunidad y hoy ya estamos casi que encabezando la consulta.

Todos vamos bien. A Zuluaga lo respeto mucho. Yo le ayudé en 2014 en su candidatura a la Presidencia de la República, pero hoy hay sana competencia.

Usted es muy cercano a Tomás Uribe, hijo del expresidente Álvaro Uribe Vélez. ¿Tiene el apoyo del exmandatario y su familia en la campaña presidencial?

Tengo una amistad muy fuerte con el expresidente, con los hijos, con la familia. He tenido la oportunidad de compartir con ellos en muchos temas, no solo en política sino en ganado, tierras y hay una afinidad muy grande. Pero en el tema de la campaña el expresidente Uribe ha sido muy respetuoso. No ha tomado partido.

En una eventual Presidencia suya, ¿abriría la puerta para el fracking?

Este es un sistema de producción que se está dando en todo el mundo. Yo subiría los sistemas de compensación. Quiero llegar a un país en el que se despetrolice la economía como lo hice en Casanare.

Necesitamos hacer esto pero sin dejar de producir. Necesitamos reactivar la economía en Colombia. Hay que llevar la producción en hidrocarburos, pero necesitamos la protección del medio ambiente. Hay que industrializar todos los sistemas productivos.

¿Sí apoyaría la implementación del fracking?

Habría que ver las condiciones sociales y ambientales que se presentan. Si hay buenos sistemas de compensación, se podría hacer.

¿Qué le critica y que le rescata al gobierno del presidente Iván Duque?

Me he caracterizado por no criticar a nadie. Siempre llego a construir con lo que tengo y he tenido los mejores resultados del país. Al Presidente le rescato varias cosas: los temas sociales, el Ingreso Solidario, el sistema de seguridad que se están implementando. Me gusta resaltar las cosas buenas de las personas.

¿Cuáles son los grandes problemas que ha visto en Santander?

La inseguridad, como lo es en casi todo el país. La pobreza, aquí los niveles de pobreza están demasiado altos. La falta de vías de acceso para sacar los productos de los campesinos. La falta de procesos de transformación, pues los intermediarios se están quedando con las ganancias del productor y le está vendiendo más caro al consumidor. Tenemos que innovar los sistemas de producción en Santander. Queremos oportunidades de inclusión para todos los jóvenes del departamento.

¿Cuál sería su mayor propuesta para Santander?

Reactivación económica, seguridad, inclusión en la educación e industrialización de los sistemas productivos.

¿Cuál es apuesta por la educación?

Quiero triplicar la capacidad que tiene Colombia en educación pública. Pienso que no es justo que a unos se les preste, a otros se les regale y a otros ni regalado ni prestado. Pienso en un sistema de crédito, sin intereses, en el que el mismo estudiante sea el responsable de la deuda y no los papás. No podemos convertir esto en un negocio. No estoy de acuerdo con el sistema de Icetex.

Su propuesta para solucionar los problemas de seguridad ciudadana

Hay que hacer una reforma a la justicia y al sistema migratorio. Mucha de la inseguridad que hay en Colombia es por los migrantes. A un extranjero lo capturan, lo sueltan en la frontera y a las cuatro horas vuelven a las ciudades. Pero también está el bandido que se le burla en la cara a la Policía. A usted lo van a robar en la calle, pero usted no se puede defender. Si usted asesina a un ladrón, a usted se lo cobran. Esos temas se tienen qué acabar.

Según la respuesta anterior, ¿Cree que la inseguridad de Colombia tiene relación directa con la migración?

En la inseguridad urbana, sí. Casi la mayoría de los capturados son migrantes, pero también tenemos nuestros propios bandidos. Tenemos ‘marca registrada’. Tenemos bastantes, y allá en Venezuela acabaron con el país con la promesa de quitarles a los ricos para darles a los pobres. Destruyeron la economía y como no hay que robar ahora se vienen aquí a hacerle daño a la gente. La justicia debe ser por igual, sea el bandido propio o extranjero, que cometa un acto delictivo contra un colombiano, le caerá el peso de la ley.