Hay siete mil millones para obras de mitigación ‘congelados’ por disputa entre la Cdmb y el AMB

Mientras el Municipio y la Cdmb presionan al AMB para que gire los millonarios saldos de la sobretasa ambiental, para poder dar cumplimiento a dos fallos judiciales que ordenan ejecutar varias obras de mitigación en diferentes zonas de la ciudad, el Área Metropolitana de Bucaramanga insiste en que jurídicamente dichos recursos no pueden moverse de las arcas de la entidad debido a una medida cautelar que recientemente fue ratificada por el mismo Consejo de Estado.

Los requerimientos

Según el abogado, a la fecha la Cdmb ya cumplió las obligaciones que le fueron impuestas por los despachos judiciales, quedando pendiente el cumplimiento de las obligaciones por parte del Municipio de Bucaramanga con la ejecución de las obras, las mismas que se proyectan ejecutar con los recursos que, por concepto de sobretasa ambiental tiene en su poder el AMB, y sobre los cuales no puede disponer dada la destinación específica de los mismos y que ya no es autoridad ambiental.

“Dado que los dineros provienen de la sobretasa ambiental no ejecutada, muy respetuosamente, me permito solicitar se convoque a la Junta Metropolitana a una sesión ordinaria o extraordinaria, según corresponda, a fin de establecer los lineamientos e incorporación de recursos financieros que permitan desarrollar las obras objeto del convenio”, manifestó el alcalde Cárdenas en la solicitud.

El pasado tres de mayo, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas (presidente de la Junta del Área Metropolitana), exhortó al director del AMB, César Camilo Hernández, a convocar una Junta Metropolitana urgente para incorporar los recursos de la sobretasa ambiental que aún no han sido ejecutados a las arcas del Municipio para poder financiar las obras de mitigación en los barrios Los Colorados y Limoncito, así como en el sector ‘Estaciones ferrocarriles’, como lo ordenan las sentencias judiciales.

“Jurídicamente inviable”

A pesar de los requerimientos de la Alcaldía de Bucaramanga y la Cdmb, el Área Metropolitana se niega a girar los recursos de la sobretasa ambiental que tiene en sus arcas correspondientes a los saldos sin ejecutar de las vigencias 2017, 2018 y 2019, cuando el Tribunal Administrativo de Santander concedió la medida cautelar que suspendía los efectos del Acuerdo Metropolitana 031 de 2014, por el cual el AMB asumió como autoridad ambiental en Bucaramanga.

Según el AMB, existen dos restricciones jurídicas que impiden el giro de los recursos de la sobretasa ambiental. La primera obedece a que ninguna de las dos sentencias judiciales a las que se refiere la administración Cárdenas y la Cdmb tienen alguna corresponsalía con el Área Metropolitana, ya que la entidad no es autoridad ambiental.

“Las obras de mitigación que pretenden ejecutar con esos recursos buscan cumplir con unas sentencias judiciales en las que nada tiene que ver el AMB. Es una acción popular donde los condenados son el Municipio y la Cdmb pero el AMB no es parte de ninguno de los dos procesos judiciales”, indicó Mario Barragán, secretario general del AMB.

Así mismo, el funcionario recordó que el Área Metropolitana no puede hacer uso de los recursos de la sobretasa ambiental ya que existe una medida cautelar expedida por el Tribunal Administrativo de Santander desde el 2019 y ratificada recientemente por el Consejo de Estado, en que se le ordena a la entidad suspender el uso de dichos recursos hasta que no exista un fallo definitivo.

“Cuando el abogado Gustavo Villamizar interpuso la demanda contra el acuerdo metropolitano 031 de 2014 que puso al AMB como autoridad ambiental, solicitó una medida cautelar, medida que fue concedida por el Tribunal Administrativo en octubre del 2019 y en la que ordena suspender todo, no hacer nada con los recursos de la sobretasa ambiental hasta que no se defina de fondo. No hay un fallo ejecutoriado, aún faltan años, el demandante ganó en primera instancia, pero el proceso se apeló y pasó al Consejo de Estado”, agregó Barragán.

Según cuentas del AMB, por la no ejecución de ciertos rubros de la sobretasa ambiental en las vigencias 2017, 2018 y 2019, son cerca de $7 mil millones los que están en las arcas de la entidad. Así mismo, el Área Metropolitana dispone de $2 mil millones más por tasa retributiva.

Mientras persiste la pelea jurídica entre las tres entidades, las comunidades continúan aguardando por la construcción de las obras de mitigación en tres sectores del municipio de Bucaramanga.