$!Héctor Mantilla ‘agitando el trapo rojo’. La manifestación liberal que podría meter en líos a varios candidatos y un senador en Santander

Evidentemente, en las fotografías y videos se aprecia al candidato Mantilla vestido con camisa de color rojo intenso, sentado en la mesa principal de la tarima, y a varios dirigentes del liberalismo. En un momento Mantilla tomó el micrófono e intervino.

Sobre su participación en la reunión liberal, Mantilla explicó a esta redacción que recibió la invitación de parte del los dirigentes Miguel Arenas (exgobernador de Santander) y Mario Suárez (excongresista liberal).

”Los doctores Arenas y Suárez me invitaron a la reunión para manifestarme que el liberalismo, no el de credenciales ni de curules, sino el ciudadano liberal del común quería manifestar su voz de apoyo contundente a la candidatura a la Gobernación de Santander de Héctor Mantilla, a unificarse en torno a este proyecto departamental que hemos venido encabezando. Hemos hecho un llamado a todas las bases activas de todos los partidos políticos, independientemente de que estén o no los avales, ya que me han manifestado que la gente ya no está votando por el color de un partido sino por la persona y la propuesta”

Mantilla aseguró que recibe el respaldo de las bases del liberalismo “con respeto y humildad” y aclaró que “no me crucé ni me vi con candidatos actuales del liberalismo en ese evento”.