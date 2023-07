El candidato a la Gobernación de Santander y exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, se distanció del clan Aguilar luego de que miembros de esta casa política anunciaran a través de sus redes sociales que respaldan su aspiración por la administración departamental.

"No he hablado con él (Hugo Aguilar, condenado por parapolítica). Soy un candidato independiente. No me hipoteco ni me vendo. No puedo responder si algunos familiares o dirigentes se están adhiriendo a esta campaña. Lo cierto es que no he hecho ningún tipo de compromiso", afirmó el aspirante a la Gobernación.

Y es que Luis José Aguilar, hijo menor del exgobernador Hugo Aguilar Naranjo, publicó en sus diferentes redes sociales su apoyo al exalcalde de Floridablanca, hecho que desde diferentes sectores calificaron como el 'aterrizaje' de este clan en la campaña de Mantilla.

Cuestionados respaldos

La precandidatura de Mantilla a la Gobernación tuvo origen en la reciente fractura del conservatismo en Santander.

Tras la negativa del Partido Conservador de entregarle el aval a Jairo Mantilla, padre de Héctor Mantilla, para su aspiración a la Alcaldía de Floridablanca, y el respaldo de la colectividad al exconcejal de Cambio Radical, José Fernando Sánchez, se activó el nombre de Mantilla Rueda como posible aspirante a la Gobernación.

El primero en sumarse a la precandidatura de Héctor Mantilla fue el polémico excongresista Fredy Anaya Martínez, con quien profesa una profunda relación.

Mantilla reconoce que en años anteriores ha tenido nexos con Anaya pero niega que en la actual aspiración esté participando el polémico empresario y excontralor.

Asimismo, aunque el partido Centro Democrático le dio el aval al general (r) Juvenal Díaz Mateus, el representante uribista, Óscar Villamizar y su padre, Alirio Villamizar (condenado por el carrusel de las Notarias), estarían respaldando a Mantilla.

Situación similar ocurre en el Partido Liberal, donde el senador de esa colectividad, Jaime Durán, contrario a lo decido por su colectividad, respalda a Mantilla y no a Díaz Mateus.

Esta redacción intentó varias veces comunicarse con Héctor Mantilla para consultarle sobre la llegada del clan Aguilar a su campaña pero no respondió las llamadas ni los mensajes.