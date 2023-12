$!“Hemos encontrado más de 300 hallazgos de irregularidades en contratación”: alcalde electo Jaime Beltrán

Irregularidades en varias entidades del Municipio

El alcalde electo hizo referencia a posibles irregularidades que se han denunciado en entidades como Metrolínea o el Área Metropolitana de Bucaramanga.

Justamente, este domingo estalló un escándalo que envuelve al sistema de transporte masivo de Bucaramanga. Se trata de nuevas denuncias sobre inconsistencias en el Convenio Interadministrativo 01-2021 firmado entre Metrolínea y Metrocali para la operación del recaudo del pasaje del Sistema Integrado de Transporte Masivo de Bucaramanga, Sitm.

Según reveló el diario El País de Cali, el contrato estuvo operado por un tercero, quien se ganó $6.175 millones a pesar de no contar con ninguna relación comercial con Metrolínea. Estos hechos ya habían sido advertidos por la Unidad Investigativa de Vanguardia en ocasiones anteriores.

“Le he dado instrucciones al equipo que me acompaña en el proceso de empalme que sea riguroso con esta y todas las denuncias sobre irregularidades que hemos encontrado. Las llevaremos a entes de control fiscal y Ministerio Público para que sean investigadas. No callaremos ante cualquier hecho irregular que hallemos”, señaló Beltrán.