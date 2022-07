“Esta decisión fue tomada de manera autoritaria y hace parte de una serie de hechos que comprueban la falta de garantías y de democracia interna para los parlamentarios y los militantes al interior del PVO”, se lee en un comunicado de la constancia firmada por Humberto de La Calle y Daniel Carvalho.

Según este comunicado, 72 militantes del Partido no fueron convocados a la Asamblea Extraordinaria de este sábado de donde surgió la decisión, calificada de arbitraria. Esta lista incluye a militantes que estaban inscritos en el Partido en el 2002, entre ellos Juan Carlos Lecompte, Director Nacional y Representante Legal Suplente, y personas que recibieron el aval del partido para las elecciones del 13 de marzo.

Los militantes que no fueron convocados, “a juicio de Betancourt, son ‘saboteadores’ y por eso no se consideran afiliados, pese a que no hay constancia de un proceso de desafiliación. La discrecionalidad, el sesgo personal y arbitrariedad se vuelven los principales motivadores para la toma de decisiones al interior del PVO”, afirmaron.

La constancia también argumenta que Humberto de La Calle y Daniel Carvalho presentaron al inicio de la reunión una recusación contra la directora del Partido, Sandra Pulido y la Veedora Ximena Echavarría, por considerar que las dos desconocen el reconocimiento del Consejo Nacional Electoral a otras personas como integrantes del partido. También señalan que los directivos del partido desconocen los Estatutos de la colectividad.

Humberto De La Calle y Daniel Carvalho sostienen que son ellos quienes conforman el Comité Congresional, el que tiene la función exclusiva de definir la posición política del Partido y llevar su vocería.

“En esta Asamblea, en la que se pretendía poner por encima de la voluntad política de 230.000 ciudadanos, el voto de 39 personas, se hizo efectiva una expulsión a todas luces arbitraria y antidemocrática. La expulsión, la actitud de la dirección y la forma de proceder de Ingrid Betancourt prueban que las alertas que previamente habíamos denunciado vía tutela eran legitimas”, dice en el comunicado.