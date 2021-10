Ibargüen, de medallista a congresista

“El salto más importante de mi vida”, así cataloga la medallista olímpica Caterine Ibargüen su paso de las arenas de salto largo a las de la política, a cinco meses de las elecciones legislativas en las que buscará alcanzar una curul en el Senado, por el Partido de la U.

Es deportista de alto rendimiento, ha ganado tres me dallas de oro y una de plata en diferentes torneos internacionales.

Quiere ser la representación de todos los deportistas colombianos, de la gente afro, de los campesinos y de los más vulnerables.

Es primer renglón en la lista al Senado del Partido de la U, ha recibido el respaldo de la presidenta de la colectividad, Dilian Francisca Toro, y pide no estigmatizar al movimiento por los errores de unos pocos militantes.

¿Por qué tomó la decisión de ser candidata al Senado?

Este es el salto más importante en mi vida, pero con la seguridad de que voy a hacer buenas cosas, porque es un salto acompañado de muchas personas que tienen la confianza en mí, en una persona que viene de la región y que le ha tocado duro. Es un cambio, pero voy con la seguridad de que, si la política se hace bien, se puede disfrutar.

¿Cómo se prepara para hacer política?

Tengo muy buenos asesores que me han ayudado para poder entender el camino de la política y focalicé un gran grupo que me ayuda a conseguir todos mis objetivos. Igual que el deportista tiene un buen entrenador, una buena terapeuta, yo también me voy a rodear de todas esas personas que definitivamente son poderosas y con la convicción de que vamos a trabajar por un mejor país.

¿Cómo considera que el país tomó su candidatura?

Creo que estamos en un país con libertad de expresión, y como a unos no les ha caído bien, otros sí me han manifestado todo su apoyo y la confianza de que se va a hacer un buen trabajo. Creo que son más los buenos porque Colombia está esperando estos cambios. El país pide cambios, pero algunas personas no se dan cuenta que hay que empezar a trabajar. La crítica más grande ha sido por el partido en el cual militaré, pero igual, debemos darle la confianza a las personas buenas y transparentes. A esas personas que no han tomado como buena mi candidatura, las invito para que más adelante vean mis propuestas y las huellas que vamos a dejar a través del Congreso. Son más los que me van a apoyar y a permitir cumplir sueños.

¿Por qué decidió militar en el Partido de la U?

Quiero llegar al Congreso por el sueño de muchas personas, es para trabajar por una Colombia mejor. Decidí este partido porque es un partido decente, dirigido por una mujer, que ha cambiado todos sus estatutos, que tenemos que fortalecer y que le da la oportunidad a una persona totalmente diferente, afro, que ha estado fuera de la política, una deportista. Fueron muchas cosas que me motivaron a participar ahí. Este partido respalda mi bandera que es el deporte, es un partido que trabajó fuertemente en la creación del Ministerio del Deporte. A este partido le gusta mucho el deporte y sé que me respaldará en todo mi proceso.

¿Qué les dice a los que cuestionaron su llegada a la U?

Todos los partidos son cuestionados. Es muy difícil llegar a un partido y tener a toda Colombia contenta. Quiero decirles y expresarles que cada quien es responsable de sus actos, y que si no empezamos a trabajar en los partidos tradicionales nunca vamos a ver un cambio. No podemos poner limitaciones cuando una persona quiere hacer grandes cosas. El partido está demostrando que se están haciendo muchos cambios, y eso es lo que necesita nuestro país: cambios. Hay que amar el país y trabajar fuertemente por él.

La esposa del exsenador Eduardo Pulgar estaría buscando un puesto en las listas de la U. ¿Está de acuerdo?

Esto se lo deben preguntar directamente a las personas del partido. Si yo tuviera una voz, pondría a personas diferentes, pero esto no me incumbe a mí. Ella se está postulando, no hay nada fijo. Las decisiones del partido no me corresponden. Yo no tengo nada que ver ahí.

¿Qué les dice a los que no confían mucho en los partidos políticos?

El Partido de la U es un partido tradicional, pero con muchos cambios. Es un partido muy abierto y que está vinculando a la gente del pueblo que le duele la situación del país. Así como yo confié en el Partido de la U, muchas personas lo pueden hacer.

¿Cómo será su campaña para llegar al Senado?

Estamos haciendo una planificación de cómo poder llegar a estas regiones, de cómo sentarnos con la juventud, con las madres cabeza de familia, con las minorías. Buscamos recorrer todo el país y presentarles cuáles son mis intenciones, contarles por qué enamorarse de la política, por qué creer en Caterine Ibargüen. También hay que hacer un gran trabajo a partir de las redes sociales.

¿Cuál cree que es el reto más grande que tiene en este momento?

Tengo el reto de que la gente entienda la razón del por qué estar aquí. Colombia debe aceptar los cambios y entender que esta es una gran oportunidad para estar en el Senado, para poder seguir trabajando por el país. Yo también quiero que la gente entienda que no soy una persona con herencia política. Yo soy una persona que viene del pueblo y que está aquí porque le duele todo lo que está viviendo el país.

¿Cuál sería su principal apuesta para el deporte?

Una de mis principales propuestas va a ser vincular más el deporte en las áreas escolares, unirlo con la parte educativa y fortalecerlo. Necesitamos hacer mejores infraestructuras y más en las regiones en las que los niños y jóvenes puedan ver una opción de vida y puedan desarrollar sus actividades físicas.

Hay que crear muchos escenarios deportivos. También me encantaría poder darle un gran espacio al deporte de alto rendimiento para que nosotros como deportistas podamos tener becas universitarias y poder vincularnos a la sociedad de una forma positiva, poder seguir ayudando a avanzar en el país, que todo lo que un deportista haga, sin importar el deporte, que desempeñe sea reconocido.

¿Qué le pide al electorado nacional?

Que voten de una forma racional. Que voten pensando en qué quieren para el país. Que no voten por una ayuda que un candidato les prometa sino, por el contrario, voten por lo mejor para el país.