Idesan iniciará cobro jurídico en contra del municipio de Girón por el no pago de millonario crédito de tesorería

Según pudo conocer esta redacción, la Alcaldía de Girón una vez más incumplió con el pago de la obligación la cual tenía plazo máximo para su cancelación, el pasado sábado 30 de mayo.

“No, no pagaron. Había un acuerdo de pago para cancelar el 30 de mayo o antes si tenían la plata, pero no, no pagaron y pues lo que se debe ahora es exigir judicialmente el pago”, explicó una fuente al interior del Idesan.

Como dentro de los estatutos del Idesan, la entidad no tiene la facultad para emprender cobros coactivos, el Instituto tendrá que acudir a los estrados judiciales para exigir el pago de la obligación que con intereses de mora podría alcanzar los $28 mil millones.

En la vigencia 2019, último año de su gobierno al frente la Alcaldía de Girón, Jhon Abiud Ramírez solicitó ante el Idesan, el millonario crédito de tesorería para temas de “inversión”. Sin embargo, varias fuentes que estuvieron en el anterior gobierno de Girón aseguraron que los dineros tenía como fin el pago de nómina del Municipio, por falta de liquidez.