Incremento salarial divide a congresistas

La expedición del decreto presidencial a través del cual el gobierno de Iván Duque ajustó el salario de los congresistas y directivos del legislativo continúa suscitando posiciones encontradas entre los propios legisladores santandereanos.

Mientras algunos congresistas de la región insisten en que no va a recibir los $2 millones extra a su salario, otros consideran que el rubro no se puede revertir, toda vez que es un mandato constitucional.

No al incremento

Siguiendo la línea de su jefe político, el expresidente Álvaro Uribe, los dos representantes santandereanos por el Centro Democrático: Edwin Ballesteros y Óscar Villamizar, anunciaron que no recibirán ni el incremento ni el retroactivo del mismo.

“El presidente Iván Duque cumple con la Constitución y la Ley. El partido Centro Democrático ha insistido en cuatro oportunidades con proyectos que buscan reducir el Congreso y bajar el salario de los congresistas y los primeros en oponerse son los que hoy aparecen indignados en las redes sociales, por eso, desde el Centro Democrático, esos recursos que correspondientes al aumento lo vamos a destinar a nuestra fundación Manos en el Corazón y hacer una gran obra que le sirva a los colombianos”, indicó el representante Edwin Ballesteros.

Del mismo modo, el senador de Cambio Radical, Richard Aguilar, anunció que tampoco recibirá el aumento salarial aprobado por el Gobierno Nacional el pasado 24 de diciembre.

Aumento irreversible

Por su parte el representante santandereano por el partido Liberal Víctor Manuel Ortiz calificó de “populista” la propuesta de algunos legisladores de negarse a recibir el incremento salarial.

“Si quiero enviar un mensaje populista, para ganar aplausos sin ninguno fundamento jurídico diría no al incremento, pero como jurista que soy y con responsabilidad y seriedad en mis respuestas, debo decirle que los reajustes salariales son constitucionales sea en el sector privado o público y hacen parte del bloque de los principios laborales irrenunciables. Así diga no, no produce efecto alguno”, explicó Ortiz.

En el mismo sentido se pronunció la representante Liberal Nubia López, quien aseguró que sí recibirá el incremento salarial, pero lo destinará a obras sociales con los más necesitados de la región. “Por Ley los derechos laborales son irrenunciables. De manera tal que recibiré el aumento y lo aportaré a mi campaña de útiles escolares para los amigos más necesitados en enero del 2021”, acotó Nubia López.

Revivir la Consulta

Postura similar reveló el representante por la Alianza Verde, Fabián Díaz, quien anunció que continuará donando parte de su salario para obras sociales y animalistas como lo ha venido haciendo desde que asumió su curul en el Congreso.

“Voy a seguir donando parte de mi salario como congresista, así como lo he hecho todo este tiempo. El aumento del salario se destinará a las actividades sociales que hemos estado realizando. De igual forma seguiremos insistiendo en los proyectos de ley que buscan reducir el salario a los congresistas y altos funcionarios”, indicó Díaz Plata.

Además de la donación del incremento y parte de su sueldo, Fabián Díaz hace parte del grupo de congresistas que busca a través de una tutela revivir la aprobación de la Consulta Anticorrupción, que en su primer punto proponía la reducción del salario de los legisladores a la mitad.

Según los accionantes de la tutela, la Consulta Anticorrupción, con sus cerca de 12 millones de votos, sí superó el umbral establecido por la Ley, toda vez que existía un error en censo electoral del país al momento de su votación, en 2018 tal y como lo reconoció recientemente Alexander Vega, registrador Nacional.