Ingrid Betancourt lanzó ultimátum a la Coalición Centro Esperanza

Durante una rueda de prensa en la tarde de este jueves, la precandidata presidencial Ingrid Betancourt dio un ultimátum a los miembros de la Coalición Centro Esperanza, en el cual les advirtió que si no le cierran las puertas a las maquinarias políticas y a la corrupción, ella renuncia a la colectividad.

“Si la coalición no toma la decisión de prohibir los apoyos de personas vinculadas con maquinarias que llevan a la corrupción, y si esa decisión no se toma esta noche, con mucho dolor pero con el compromiso y la responsabilidad que tengo con la coalición y con los colombianos, yo me retiro de la coalición”, sentenció Betancourt frente a los medios de comunicación.

Las declaraciones y la advertencia de la precandidata presidencial de Verde Oxígeno se dan luego de un fuerte rifirrafe con el también aspirante Alejandro Gaviria, con quien en un debate sostuvieron un cruce de palabras.

Durante un encuentro de 10 precandidatos presidenciales, Betancourt encaró a Gaviria acusándolo de recibir apoyos políticos de partidos cuestionados, luego de conocerse que el senador Germán Varón Cotrino y un sector del Partido Cambio Radical y liberal se unirían a la campaña del exministro de Salud.

“Alejandro, tú y yo hicimos un acuerdo que lo firmamos en el conclave en que no íbamos a traer a la coalición ninguna maquinaria. Tú has aceptado el apoyo de gente que a mí me preocupa muchísimo”, dijo la hoy precandidata.

A su turno en una réplica, Gaviria se refirió a Betancourt señalándola de hipócrita y oportunista. “Ingrid, lo suyo es hipocresía y oportunismo. Debería, como dijo Gabriel García Márquez, mirarse en el espejo de sus propias faltas. ¿Por qué no examina la lista de la Alianza Verde, no hay ninguna maquinaría ahí, en su partido?”, dijo Gaviria.

Pero las inconformidades dentro de la Coalición Centro Esperanza no son nuevas. Cuando Ingrid oficializó su aspiración presidencial, el precandidato del Nuevo Liberalismo, Juan Manuel Galán, criticó el hecho de que fueran siete los integrantes de la colectividad que participarán en la consulta interpartidista del 13 de marzo, razón por la cual pidió que se depuraran cuatro nombres y solo quedaran tres aspirantes por el aval único.

Sin embargo, su propuesta no fue bien recibida por los demás aspirantes quienes confirmaron que a las elecciones de marzo llegarán en un solo bloque.