Abren investigación por supuesta red de trata de personas en el Senado de la República

La denuncia

En una entrevista con la Revista Semana y en su red social Twitter, el exsenador Gustavo Bolívar, uno de los hombres más cercano al presidente, Gustavo Petro, denunció que al interior del Congreso existe una red de trata de personas y de explotación sexual.

“Uno empieza a ver que hay muchas niñas bonitas en diferentes ramas. Estoy contándole denuncias que me hicieron ellas en mi oficina. Mi secretaria está de testigo. Ella fue la que me dijo que había unas niñas que querían hablar conmigo. Yo le dije: claro, las escucho. Para poderlas esclavizar sexualmente, les hacían contratos de dos o tres meses. Es más fácil para que vuelvan a estar con ellos que si los contratos se los hacen por un año. Las mantienen así, con contraticos chiquitos. Esa fue la denuncia que me hicieron ellas”, denunció el exsenador Bolívar en entrevista con Semana.

Además, Bolívar señaló que los integrantes de su equipo de trabajo son testigos de la existencia de dicha red criminal en el Congreso.

“Mi secretaria estuvo en las charlas y puede dar fe de la veracidad de las denuncias que se hicieron en mi oficina del Senado. Personas de mi UTL conocieron el caso.” aseguró Bolívar en su cuenta de Twitter.

Aunque no quiso dar nombres, el exseandor del Pacto Histórico aseguró que conoce a los congresistas que hacen parte de dicha red criminal de trata de personas y explotación sexual al interior del Capitolio.

“Me daba mucha rabia y casi no les hablaba. Si a mí me gusta una persona, pues la conquisto. Obviamente, en los cinco años que estuve en el Congreso, nunca me involucré con nadie allá. Parecía un caballito, ni las miraba. Uno es tan de malas que uno se queda mirando a alguien y una cámara lo graba. Me parece grotesco, cuando uno tiene una posición dominante, tener que abusar de esa posición para poder tener a alguien. No le veo ni gracia. ¿Qué gracia tiene estar con una persona contra su voluntad?”, afirmó.

