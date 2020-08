Iván Duque deberá presentar nueva terna para la Defensoría del Pueblo

De acuerdo con el representante a la Cámara Jorge Gómez, del Polo Democrático, vicepresidente de la comisión de acreditación, las postuladas Elizabeth Martínez y Myriam Martínez no reunían los requisitos de experiencia.

"No solo no hay terna por la renuncia de la doctora Elizabeth sino porque la que renunció no cumplía y la que no ha renunciado, la doctora Myriam Martínez, tampoco cumple lo señalado en el artículo 232 de la Constitución que aplica para los requisitos para se elegido Defensor del Pueblo", indicó.

Gómez cuestionó además a la oficina jurídica de la Presidencia de la República por no percatarse sobre el incumplimiento de requisitos básicos de los ternados, "por lo que no cabe duda que esta era desde el principio que es una terna de uno y un irrespeto y burla para el poder legislativo. Exijo que con urgencia el Presidente de la República rectifique esa terna y que además la conforme con personas de reconocida trayectoria en la defensa de los derechos humanos".

La bancada de la Alianza Verde igualmente presentó su reparos a la actual elección. En un comunicado público señalan que “a pocos días de darse la elección, las bancadas declaradas de gobierno y en independencia han violado el deber de garantizar el voto secreto para el ejercicio de la función electoral del congreso, poniendo en grave riesgo la independencia de la elección”.

Explican además que “una de las ternadas renunció a su candidatura, lo que faculta al Presidente -si realmente está interesado en un proceso transparente y meritocrático- a aceptarle la renuncia y designar una nueva candidata. Elegir sin que este espacio sea ocupado compromete aún más la legitimidad y legalidad del proceso de elección”.

Dicen que por ahora se mantienen en votar en blanco, a la vez que piden cambiar respetar las garantías democráticas y meritocráticas del proceso de elección de Defensor del Pueblo, reemplazar a la persona que renunció, que se tome el tiempo necesario para el análisis y evaluación de las hojas de vida de los aspirantes.