En el documento, aseguró que hace 10 años le había aceptado a Fajardo ser parte del movimiento, pero que ya llegó el momento de retirarse del movimiento. “Hoy se los transmito a ustedes con aprecio y respeto”, dice Marulanda.

En la carta también asegura que desde que decidió ingresar a la Alianza Verde asumió obligaciones políticas que están reglamentadas y que le impiden tener dos filiaciones a la vez. “Compromiso Ciudadano tiene su camino que comprendo y que no he querido confundir con otro como el que yo he tomado”.

De igual manera, destaca que este lunes tomó una decisión que venía madurando y les comunicó a las autoridades del partido su aceptación de participar en el proceso de selección de candidato a la Presidencia de la República.

“Quiero informárselo yo mismo y pedirles que no permitan que esto les debilite en lo más mínimo. Por el contrario, les debe reforzar en su convicción de trabajar y en su voluntad de avanzar unidos alrededor de su líder”.

Finalmente, agradeció y les pidió no desfallecer en su camino. “No olviden que atravesamos por los momentos más difíciles de la historia, no solo como personas, sino como nación, incluso como especie”.