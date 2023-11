Jaime Andrés Beltrán habla del empalme, primeras decisiones como alcalde electo y envía un mensaje de unidad a los bumangueses

Las elecciones del pasado 29 octubre confirmaron que una de las mayores preocupaciones que tiene la ciudanía es la creciente inseguridad en las calles, lo que motivó que la mayoría de quienes votaron se inclinara por candidatos que plantearon en sus propuestas una línea de mano dura y control a los fenómenos criminales. Además: Vanguardia Hoy | Primera entrevista de Jaime Beltrán como alcalde electo de Bucaramanga En el caso de Bucaramanga, el alcalde electo, Jaime Andrés Beltrán, logró concentrar la atención del electorado en su discurso de recuperación de la seguridad, incluso sobre otros puntos de su propuesta como infraestructa o temas sociales. Superada la campaña y ya como mandatario electo, Beltrán habló con Vanguardia sobre la visión general que tiene de lo que será su administración. Suministrada / VANGUARDIA Gobernador electo, Juvenal Díaz, anuncia una revisión de la estructura de la administración departamental ENTREVISTA

¿Cómo recibe el respaldo de más de 91 mil votos en su elección como alcalde?

Lo que interpreto es que la gente se cansó del populismo. Llevamos ocho años de una propuesta política basada en el ataque, en el señalamiento, en denigrar del otro y creo que ese modelo de los últimos ocho años no le sirvió a la ciudad. Nosotros llegamos con una propuesta clara en torno a la experiencia, conocimiento de la ciudad, autoridad, pero también con acciones contundentes para poder resolver tres problemas claves: la seguridad, el atraso de la ciudad y el recomponer el tejido humano y el componente socio cultural que nos está faltando. Esos 91 mil bumangueses eligieron una propuesta que les devolvió la esperanza y la confianza.

¿Tiene en mente ya decisiones en materia de seguridad?

Hay dos acciones puntuales. Lo primero es una reunión con el Director Nacional de la Policía para conocer de primera mano a nivel nacional que se está proyectando y que se está pensando, porque hay unos ejercicios, unas decisiones que se han venido tomando en otras regiones del país, y mirar cuáles de esas decisiones podemos traer y replicar en Bucaramanga. También queremos hablar de manera puntual con Migración Colombia y con la Embajada de Israel para hablar de temas de seguridad. Nosotros no queremos improvisar en el tema de seguridad, nuestras propuestas, aunque muchos las hicieron ver cómo populistas, son reales. Necesitamos fortalecer Migración Colombia en Bucaramanga y no por un capricho mío, ni porque sea xenófobo, no, por el contrario, lo que queremos es garantizarles a las familias que vienen todos los derechos, pero también que los que vienen a delinquir, identificarlos y tomar las medidas necesarias para que esas personas estén caracterizadas y controladas. Vamos a analizar en el empalme hasta dónde llegó esta administración con el tema del centro de detención transitorio, porque este gobierno ya venía dando unos primeros pasos con el general Vázquez. Lo que quiero decirle a los bumangueses es que esa guachafita de que a un delincuente lo sueltan a las ocho horas por no tener espacio, tenemos que acabarla. Lo que va a tener Bucaramanga es un alcalde que estará en la calle con los ciudadanos, con los policías, y no es populismo como algunos dicen, es que vuelvan a sentir que tienen un líder, que hay autoridad.

¿Cual es el mensaje para la población migrante?

Mira, yo quiero aprovechar esta pregunta para decirles a todos los bumangueses que a mí me eligieron 91 mil personas pero voy a gobernar para 600 mil, no voy a gobernar solo para los cristianos, ni para los que me eligieron, voy a gobernar para todos. Yo le digo a los migrantes, como se lo he dicho a las demás comunidades, Jaime Andrés va a garantizar sus derechos.

¿Ya se está coordinando el empalme con el alcalde Juan Carlos Cárdenas?

Lo que hemos venido adelantando es un equipo base con el que vamos a trabajar, solicitamos a la Universidad Autónoma de Bucaramanga que como academia nos acompañara en la metodología que vamos a implementar para el empalme. Hemos pedido al sector empresarial, en cabeza de la doctora Martha Pinto, que nos acompañe en el proceso de veeduría, también al doctor John Marcos Torres, que es un abogado muy prestigioso de nuestra región que está en Bogotá, nos va a acompañar para poder hacer un análisis claro de en qué condición encontramos la ciudad, porque en el momento en que yo firme, en que yo firme el empalme, a partir de ese momento empiezo yo a responder lo que firmé. Lea también: De concejal a diputado: Con voto preferente, Danovis Lozano fue el más votado en la Asamblea de Santander

¿Y hay algún tema en el que quiera enfocar en el empalme?

Para mí hay varios temas claves: el alumbrado público será un tema al que vamos a tener que entrar con lupa, también lo del Par Vial de la 54, ese tema tiene muchas aristas en este momento y quiero saber en qué estado nos están entregando, y especialmente el tema de las contrataciones de enero a hoy, muchas de ellas se hicieron a dedo, yo no voy a responder por las malas contrataciones y los malos comportamientos de esta administración y menos por los últimos temas que se vinieron manejando de manera ligera, acelerada, a dedo. Tengo claro que es más grande el panorámico que el retrovisor, me voy a enfocar en trabajar para que la ciudad avance pero naturalmente habrá un equipo que le haga acompañamiento y veeduría a lo que queda atrás. Reitero, yo no voy a responder por los errores que cometieron pero sí voy a asumir el compromiso de recuperar lo que dejaron a medias, por ejemplo, lo que está pasando con el Damaso Zapata, eso no se puede quedar así, debe haber responsables pero démosle la solución a los muchachos, porque de nada vale que nos quedemos en la pelea como pasó en los últimos años entre la administración entrante y la saliente.

¿Pero ya habló con el alcalde Cárdenas para el empalme?

No, lo único que hemos recibido es un trino en el que hizo un pequeño informe de lo que han hecho, manifiesta el haber tratado de comunicarse con nosotros, no tenemos una línea oficial. Con el equipo de empalme estamos haciendo la estructuración metodológica de cómo hacer el procedimiento y en las próximas horas intentaremos crear ese puente de comunicación para establecer esta semana una reunión.

¿Ya tiene nombres de personas que lo van a acompañar en su gobierno?

Lo que le puedo decir hoy con toda tranquilidad es que estamos mirando las hojas de vida de gente que le duela la ciudad, que ame la ciudad. Yo llego con una gran ventaja, siempre anhelé y me propuse llegar a gobernar sin ningún tipo de deuda con sectores políticos o estructura política, hoy lo puedo decir con toda tranquilidad, yo tengo la libertad de escoger quiénes van a estar gobernando cada cartera sin ningún condicionamiento ¿Esos candidatos y partidos que lo respaldaron y le valieron cuestionamientos en la campaña, estarán en su gobierno? Mire, de manera puntual el apoyo del Centro Democrático. La llegada del Centro Democrático se dio con Diego Tamayo, que hoy es parte de mi equipo de trabajo personal, que me está ayudando en el proceso de empalme. Mi acuerdo y mi compromiso es con Diego y lo que representa él. Yo hoy tengo que decir que muchas personas de diferentes corrientes políticas llegaron a apoyar mi campaña con sus votos, pero fue la gente, no los gamonales ni las cabezas, y el no tener esos gamonales apoyando este proyecto me permite hoy la libertad, eso me permite decir que vamos a gobernar con independencia.

Hay muchos temas importantes pero otros urgentes, como Metrolínea, ¿qué decisiones tomará sobre el transporte público?

Lo primero que se va a concentrar el comité empalme es en el tema de la liquidación de Metro línea. ¿En qué va eso?, porque hoy nos tienen en la incertidumbre de si avanza o no avanza y esa incertidumbre le está haciendo daño a la ciudad. Estamos buscando un puente con el Gobierno Nacional para hablar del sistema de transporte masivo, porque se acaba, pero la figura del ente gestor y lo de la deuda de más de 400 mil millones de pesos, eso sí debe ser un tema del orden nacional y por eso no nos podemos quedar esperando aquí al llegar al 1 de enero para saber qué va a pasar, no me puedo quedar esperando que esta administración me entregue lo que dejaron, también revisar qué pasó con ese anuncio del Presidente de los buses que iban a mandar a Bucaramanga? Le puede interesar: Juvenal Díaz, gobernador electo, promete en su discurso “un Santander seguro, próspero y sostenible”

¿Cómo visualiza su relación con el Gobierno del presidente Gustavo Petro?

Como alcalde de Bucaramanga voy a voy a buscar puentes que me permitan traer soluciones a temas álgidos y esos puentes se buscan en beneficio de la ciudad, pero una cosa es buscar los puentes, otra cosa es arrodillarse, nosotros no nos vamos a arrodillar a este gobierno. Yo estoy en una orilla distintas en temas puntuales, como financiar a los delincuentes, para mí no es concebible que un Presidente de la República quiera pagarle 1 millón de pesos a los delincuentes para que no roben, no estoy de acuerdo, pero en lo que corresponde al desarrollo de la ciudad, voy a llevar las propuestas, voy a buscar los puentes con los ministros, buscando que Bucaramanga tenga soluciones.

¿Y la relación con el Gobernador electo, Juvenal Díaz?