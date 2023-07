Tras la polémica suscitada por la supuesta no validez de los avales otorgados por el partido Colombia Justa Libres para las elecciones locales del próximo mes de octubre, el exconcejal, Jaime Andrés Beltrán inscribió su candidatura a la Alcaldía de Bucaramanga por la coalición Defendamos Bucaramanga integrada por los partidos: Colombia Justa Libres, (aval principal), Partido de la U y Movimiento Salvación Nacional.

Si bien la inscripción de la candidatura se realizó ayer lunes, solo hasta hoy martes 25 de julio, la Registraduría Nacional hizo oficial la aspiración.

A pesar de las polémicas, el aval principal de Beltrán estuvo bajo el partido Colombia Justas Libres, así lo aseguró el pastor Andrés Felipe Torres, quien desde el pasado mes de mayo fue nombrado como presidente encargado de la colectividad política, ante la declaratoria de insubsistencia de Ricardo Arias debido a su juicio oral por presuntos actos de corrupción y supuestos manejos administrativos y financieros irregulares al interior del partido.

Según Torres, el aval de Jaime Andrés Beltrán a la Alcaldía de Bucaramanga continúa en firme y ya está inscrito en la Ventanilla Única del Ministerio del Interior como lo demanda la Ley.

“El aval de Jaime Andrés Beltrán como el candidato único del partido Colombia Justa Libres sigue en firme y ya está inscrito ante la Ventanilla Única para la revisión de los antecedentes e inhabilidades. En los próximos días se inscribirá la candidatura ante la Registraduría”, manifestó Torres.

Puja interna

La Resolución 004 del 26 de mayo de 2023, el Directorio Nacional de Colombia Justa Libres declaró la insubsistencia de Ricardo Arias como presidente de la colectividad debido al proceso penal que pesa en su contra por presuntos actos de corrupción, hechos que van en contra de los estatutos del partido y que lo inhabilitarían para continuar dirigiendo la colectividad.

“Que, en virtud del mencionado artículo, el señor Ricardo Arias Mora, ha sido llamado a juicio dentro del proceso No. 110016000049201412218 Asunto de conocimiento en el juzgado No. 39 Penal del Circuito De Bogotá, contenido que certifica la Fiscalía General de la Nación, Fiscalía 222 de Delitos contra la Administración Pública, como en documento adjunto y expedido por ese ente acusador se aporta a esta resolución”, se lee en el documento.

En el mismo acto administrativo, el Directorio del partido designó a Andrés Felipe Torres como presidente encargado.

“Luego de ser retirado de su cargo el señor Arias se ha dedicado a generar una campaña de desinformación para tratar de cuestionar el proceso de entrega de avales del partido. El presidente no puede sacar a la secretaria a su discreción, no puede hacer coaliciones, no puede entregar avales, todo eso tiene que cumplir un proceso que está definido en los estatutos y que siempre debe ser aprobado por el Directorio Nacional. Él intentó entregar avales de manera irregular, saltándose todas las normas establecidas por el partido y por eso, el CNE no le aprobó nada de las modificaciones que pretendía hacer”, agregó Torres.

Vanguardia pudo conocer varias resoluciones del Consejo Nacional Electoral, CNE en las que negó todas las modificaciones que pretendía realizar el expresidente de Colombia Justa Libres, entre ellas, la revocatoria de la secretaria de la colectividad para ser reemplazada por José Fernando García.

Así mismo, esta redacción pudo conocer que actualmente cursa en los estrados judiciales varias demandas en contra de Arias por el supuesto desvío de al menos $500 millones propiedad del partido, así como una acción de tutela en contra del CNE por las dilaciones en el cambio de presidente en Colombia Justa Libres.