JEP aplazó audiencia final de sometimiento del exgobernador de Santander Hugo Aguilar

A través de la Resolución 3722 de 2023, la Subsala Especial G de Conocimiento y Decisión aplazó para el próximo año la audiencia pública, única y definitiva de aporte a la verdad plena a la que fue convocado el exgobernador de Santander y jefe clan Aguilar, Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo ante la JEP.

Además: Unidad Investigativa: La verdad que deberá contar Hugo Aguilar para ingresar a la JEP

La determinación del alto tribual de la jurisdicción especial debido a la “agenda judicial y la situación administrativa del magistrado ponente”

En tal sentido, la diligencia que inicialmente estaba citada para el próximo martes 14 de noviembre, se aplaza para enero del próximo año.

“Por motivos de agenda judicial y la situación administrativa del magistrado ponente, procede esta Subsala a disponer el aplazamiento de la audiencia pública, única y definitiva de aporte a la verdad plena fijada para el día 14 de noviembre de 2023 a la que fue convocado el señor Hugo Heliodoro Aguilar Naranjo para ser realizada el martes 23 de enero de 2024 en la Sala Albert Camus del piso 2 de la Jurisdicción Especial para la Paz en la ciudad de Bogotá desde las 9:00 de la mañana hasta máximo las 5:30 de la tarde”, dicta el acto administrativo.

Se mantienen condiciones

A pesar del aplazamiento, la JEP notificó que se mantendrán todas las condiciones inicialmente ordenadas por la Sala de Apelación para que la a Secretaría Judicial de la Sala de Definición de Situaciones Jurídicas y a la Subdirección de Comunicaciones de la Secretaría Ejecutiva de la JEP para que reasuma y convoque no solo al exgobernador Aguilar sino también al Ministerio Público, en representación de las víctimas, “para que formule las preguntas y haga las intervenciones que considere pertinentes, de acuerdo con su función“.

Así mismo, la subsala le solicitará al Grupo de Análisis de la Información y al Grupo de Análisis, Contexto y Estadística de la Unidad de Investigación de la JEP un informe con la caracterización actualizada de Hugo Heliodoro Aguilar, en que dé cuenta del contexto en que se cometieron las conductas por las que ha sido investigado en el marco de su carrera como miembro de la fuerza pública y como político, que parta del análisis inicial realizado por el GRANCE y que fue presentado ante la SDJS el 30 de agosto de 2021.

“A partir de los análisis elaborados para el Caso 08 de la Sala de Reconocimiento de Verdad, de Responsabilidad y de Determinación de los Hechos y Conductas denominado “crímenes cometidos por miembros de la fuerza pública, otros agentes del Estado, o en asociación con grupos paramilitares, o terceros civiles, por causa, con ocasión, o en relación directa o indirecta con el conflicto armado colombiano”, remitan la información que corresponda a los hechos en los que pudo estar involucrado”, agrega el documento firmado por los magistrados Heydi Patricia Baldosea Perea, Pedro Elías Díaz Romero, y Juan Ramón Martínez Vargas.

Prender el ventilador

La Unidad Investigativa de Vanguardia reveló que para poder acceder a esta justicia especial, Hugo Aguilar deberá pasar de los relatos “anecdóticos” sobre su relación con los grupos paramilitares y prender el ‘ventilador’, aportando información clara y concisa relacionada con la participación de funcionarios, empresarios, agentes del Estado y la clase política de la región en actividades de grupos paramilitares.

“Lo anterior, advirtiéndole tanto al solicitante como a su apoderado que en el escenario que se surtirá a partir del presente auto, no tienen cabida los alegatos defensivos o exculpatorios, ni los relatos fragmentados o anecdóticos, sino que lo que se espera es un relato omnicomprensivo que no solo resuelva su situación particular, sino que abarque el ambiente que propició la comisión de las conductas delictivas y que concrete un aporte detallado y exhaustivo a la verdad y a la reparación”, se lee en la resolución de la Sección de Apelación del Tribunal para la Paz, que le da una última oportunidad al polémico exgobernador.

El 2 de junio de 2020, Aguilar Naranjo a través de su apoderado dio respuesta al requerimiento efectuado por la JEP. En su escrito, que tituló “La verdad del coronel”, el exgobernador aceptó haber tenido apoyo de los paramilitares para ser elegido Gobernador del departamento de Santander, por lo que se comprometió a pedir perdón públicamente. Además, describió brevemente 18 hechos que él denomina “casos”, de los que alega tener conocimiento y que tienen relación con el conflicto armado en el país.

Lea también: Última oportunidad en la JEP: Citan a exgobernador Hugo Aguilar a audiencia de aporte de verdad

Pero los aportes de Aguilar Naranjo ante la JEP no podrán limitarse al señalamiento de terceros involucrados en la creación, expansión y consolidación del paramilitarismo en la región. La Unidad Investigativa de Vanguardia tuvo acceso al expediente judicial del exgobernador Aguilar en la JEP, que tiene un contexto más amplio.

En el centenar de folios de la Jurisdicción Especial sobre el paramilitarismo en Santander, Hugo Aguilar además de reconocer que las autodefensas estuvieron detrás de sus campañas a la Asamblea (2000); y la Gobernación de Santander, (2003), también tendrá que complementar con pruebas u otros indicios, la participación de las autodefensas en la consolidación de un ícono turístico de Santander, el Parque Nacional del Chicamocha, Panachi, la posible existencia de por lo menos dos fosas comunes de paramilitares en el departamento y la relación de su proceso penal con el ‘carrusel de la toga’, entre otros 18 relatos más entregados paulatinamente por el exgobernador Aguilar a la Jurisdicción Especial de Paz.

En otros de los casos reseñados ante la Jurisdicción Especial, el exgobernador de Santander aseguró que en por lo menos dos municipios de Santander los líderes paramilitares del Bloque Central Bolívar contaban con sus propias fosas comunes en las que enterraban a sus contradictores.

Otra de las declaraciones que llamó la atención de los magistrados de la Jurisdicción Especial tiene que ver con las denuncias hechas por el exgobernador de Santander, esta vez, después de haber sido capturado y procesado por parapolítica.

Según el relato del líder del clan Aguilar, cuando se encontraba recluido en la Cárcel La Picota de Bogotá, fue abordado por la abogada Claudia García Méndez, quien lo visitó con el encargo de transmitirle un mensaje del entonces magistrado de la Corte Suprema de Justicia, José Leónidas Bustos.