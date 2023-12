Juan Carlos Cárdenas respondió a denuncias de Jaime Beltrán

Robledo denunciará al presidente Gustavo Petro por no promover la búsqueda de petróleo en Colombia

En medio de un comunicado de prensa, el Alcalde saliente afirmó que en medio de sus licitaciones públicas tuvieron más de 50 oferentes, con al menos el 80 % habilitados para participar. "Nos encargamos estos cuatro años de gobernar haciendo, no diciendo".

"Bucaramanga y Colombia no se merecen más “políticos espectáculo”. Ya los hemos conocido y sabemos cómo terminan. Es el momento de un país serio, que tenga futuro; no de oportunismo a corto plazo. En nuestro Gobierno garantizamos transparencia y la ejecución responsable de los recursos públicos", afirmó Juan Carlos Cárdenas.

El exconcejal de Bucaramanga dio sus declaraciones en una rueda de prensa, en la cual entregó un balance de lo que ha sido el proceso de empalme con la administración de Juan Carlos Cárdenas, a quien le hizo oposición en el cabildo durante los cuatro años de su periodo.

"Son alertas que no podemos evadir. Dejamos más de 222 que consideramos no eran necesarias traerlas a este documento, pero de las cuales 50 tienen índices o altos hechos de corrupción. Son 50 denuncias que serán instauradas y serán los jueces los que establezcan cual es el camino a seguir", afirmó Jaime Andrés Beltrán ante los medios de comunicación.

Además: Alcalde electo de Bucaramanga presentó hallazgos de presuntas irregularidades de la Administración Cárdenas

En medio de su pronunciamiento, afirmó que su trabajo con el retrovisor será hasta el 31 de diciembre, cuando termine el periodo de Juan Carlos Cárdenas, pero dijo, que a partir del 1 de enero, cuando tome posesión, se dedicará a gobernar en la Alcaldía de Bucaramanga.

"En este empalme tenemos que dejar claro que encontramos 50 presuntos hechos de corrupción que tienen que ser trabajados de manera puntual por parte de las autoridades. Encuentro una Alcaldía totalmente desarticulada. Eso es un desorden. No hay dolientes en los procesos. La misma administración no coincide con la gestión. No hay eficacia", afirmó el Alcalde electo.

Las preocupaciones de Beltrán

En medio de la rueda de prensa, Jaime Andrés Beltrán también señaló cuáles son las preocupaciones que tiene sobre la administración del mandatario saliente, Juan Carlos Cárdenas.

Además: ¿Nombramiento de gerentes de hospitales a dedo? Esto dice el polémico artículo 42 de la reforma a la salud

Según dijo, hay una ejecución presupuestal inferior al 50 %. "Voy a decirlo de manera puntual. Es una administración que se dedicó a los negocios y no a los proyectos de ciudad. Los dos últimos años se dedicó a pensar en qué podía llevarse y no en qué podía construir.