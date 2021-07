Juan Guillermo Monsalve le mintió a la Corte Suprema: Fiscal Jaimes

En la tercera sesión de la audiencia, luego de presentar varias declaraciones, interceptaciones, audios y videos que hacían parte del expediente en contra Uribe, el fiscal Jaimes comenzó a analizar las pruebas sobre la supuesta intervención del abogado Diego Cadena para buscar la retractación del exparamilitar Juan Guillermo Monsalve.

Jaimes aseguró que la incriminación contra Álvaro Uribe que hizo la Corte está basada en la declaración de Juan Guillermo Monsalve, y del supuesto acecho, según sus propias palabras, que la defensa de Uribe habría hecho para que el testigo se retractara de sus palabras a cambio de beneficios jurídicos, como tramitar su ingreso a la JEP, mejorar sus condiciones de reclusión o redactar un recurso de revisión de su caso.

Sin embargo, para el fiscal Jaimes, las versiones de Enrique Pardo Hasche, Victoria Jaramillo, Diego Cadena y Jaime Lombana resultan ser “plenamente coincidentes y convergentes” para contradecir el presunto acecho al que habría sido sometido Monsalve.

Esto porque todas las versiones, de acuerdo con la Fiscalía, coinciden en señalar que fue Monsalve, quien por intermedio de Enrique Pardo Hasche buscó a un abogado del exsenador Uribe, porque el senador Iván Cepeda no le había cumplido algunos compromisos y quería disculparse con los hermanos Uribe Vélez por haberlos incriminado falsamente.

El fiscal Jaimes añadió que otro punto que no parece estar claro es la reunión que adelantó el abogado Diego Cadena y el exparamilitar Juan Guillermo Monsalve en la cárcel la Picota de Bogotá, el 22 de febrero de 2018, pues según la versión del exparamilitar ese día el togado le ofreció ingresar a la JEP y le llevó un documento listo para firmar.

Pero para Jaimes ninguno de estos dos hechos se presentó. “Ninguno de los testigos de la reunión (Enrique Pardo Hasche, Diego Cadena, Héctor Romero), ni ninguna de las imágenes reflejan que el abogado Diego Cadena hubiera exhibido documento alguno” y con relación a la propuesta de la JEP, el fiscal dijo que el mismo abogado defensor de Monsalve, Héctor Romero, declaró qué Monsalve sí le interesaba ingresar a esa Jurisdicción, pero no cumplia con las condiciones.

El fiscal Jaimes agregó que en la declaración de Héctor Romero, este fue más allá pues dijo que en esa reunión “nunca se mencionó a Álvaro Uribe Vélez ni tampoco se ofreció ningún beneficio, dádiva o promesa para cumplirse con posterioridad que beneficiara a Monsalve”.

Otro punto que según el fiscal no está claro es la grabación que hizo Juan Guillermo Monsalve de su reunión ese día con Cadena, pues el video entregado a la Corte no aparece completo, sino editado. Empieza a rodar desde el minuto 32 con 35 y segundos y no es claro que ocurrió en la media hora anterior de grabación. Además, aunque fue grabado con un reloj, se entregó a la Corte en una USB, cinco días después de haber sido grabado.

Aún así, según Jaimes, el video muestra que en ningún momento “se manifestó que Cadena fuera enviado por Álvaro Uribe con el ánimo de obtener una retractación, y menos de faltar a la verdad".

Además, dijo el fiscal que ese video demuestra: “vehementemente que no existió ofrecimiento de algún beneficio, y que por el contrario, allí se descartó que Monsalve pudiera ser favorecido por la JEP. Por lo que esta grabación respalda de manera contundente las declaraciones de Diego Cadena y Héctor Romero y contradice de manera radical lo dicho por Monsalve a la Sala de la Corte sobre lo que allí ocurrió", por lo que según el fiscal, Monsalve le mintió a la Corte.

En conclusión, para el fiscal Jaimes, “se terminó entregando a la justicia un elemento que sirve para dilucidar lo sucedido de manera exonerativa, y refleja de manera contundente que el señor Monsalve y su excompañera Deyanira Gómez, y posiblemente otras personas que están por identificarse, alteraron evidencia e intentaron engañar a la Sala de Instrucción de la Corte, por lo que se compulsará copias para que les investigue por fraude procesal y ocultamiento de elementos materiales probatorios".

Por todas esas razones el fiscal dijo que estas pruebas demuestran que: “la instrucción precisa en este caso era el apego a la constitución y la ley y el referente de verdad y la consecución de una actividad investigativa que fuera respaldada judicialmente y que en últimas termina siendo un ejercicio judicial válido, legal, protegido por el ordenamiento jurídico”.

La audiencia para estudiar la solicitud de preclusión del proceso contra Álvaro Uribe continuará la próxima semana, con los siguientes puntos que el fiscal Jaimes considera relevantes para sustentar su solicitud. Después de presentada su petición, los abogados de las víctimas y la Procuraduría tendrán la oportunidad de pronunciarse sobre lo solicitado por el fiscal, antes de que la juez del caso tome su decisión final.