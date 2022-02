Los precandidatos presidenciales de la coalición Centro Esperanza Juan Manuel Galán, por el Nuevo Liberalismo, y Sergio Fajardo, de Alianza Social Independiente (ASI), fueron los últimos en avalar sus candidaturas presidenciales para participar oficialmente en la consulta interpartidistas del 13 de marzo.

Lea también: Video: Gobernación responde a denuncias de irregularidades en la expedición de pasaportes en Santander

En el caso de Galán, asistió acompañado de la lista cerrada por el Nuevo Liberalismo para las elecciones de Congreso y algunos de sus seguidores, en medio de su discurso destacó que si llega a ser Presidente le hará una transformación a Colombia, entre sus promesas destacó la libertad de prensa, la lucha contra el narcotráfico y el trabajo por las regiones.

“Tenemos que entender que no se avanza si no lo hacemos juntos. No podemos seguir fallando en el compromiso con la verdad y con la gente. Hemos recorrido varias regiones del país y municipios que han estado alejados, pero no hemos ido por votos ni a prometer cosas que no vamos a cumplir, hemos ido a conectar con las personas y a buscar trabajo en equipo”, expresó el Galán, quien además designó a la cabeza de lista Mabel Lara como jefe de debate.

También le sugerimos: Jornada de donación de útiles escolares

Por su parte, Fajardo también asistió en la tarde de este viernes con algunos de sus seguidores, concluyendo así el plazo del cierre de las candidaturas.