En fallo de primera instancia el Juzgado Quince Administrativo del Circuito Bucaramanga le ordenó a la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, retirar la placa conmemorativa instalada por el Gobierno de Richard Aguilar en la inauguración del parque El Santísimo.

Además: Retiran estatua de Hugo Aguilar que permanecía en Panachi

Según el juez del caso, la ubicación de la placa conmemorativa ubicada en El Santísimo viola la normatividad jurídica el país que prohíbe la colocación de placas o leyendas o la erección de monumentos destinados a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas, a menos que así lo disponga una ley del Congreso.

“Así las cosas, para el Despacho al momento de la instalación de la placa erigida en el Cerro el Santísimo se vulneró el mandato prohibitivo establecido en el artículo primero del Decreto 2759 de 1997, el cual sin lugar a dudas prohíbe de manera categórica la instalación de placas para recordar la participación de funcionarios en ejercicio en la construcción de obras públicas. Por tal motivo, en aplicación de las competencias otorgadas en virtud del artículo 87 de la Constitución Política en concordancia con la Ley 393 de 1997 este despacho accederá parcialmente a las pretensiones de la demanda”, dicta el fallo.

En tal sentido, la Corporación Parque Nacional del Chicamocha, tiene 10 días para retirar la placa ubicada en El Santísimo.

Obras de los ciudadanos

Para James Canizales, autor de la acción de cumplimiento, la obras que son construidas con recursos públicos le pertenecen a los ciudadanos, no para exaltar a funcionarios públicos.

“Las obras se pagan con los impuestos de los ciudadanos y son de los ciudadanos. Las obras no son para inflar el ego de los políticos” manifestó Canizales, secretario Nacional de la Organización de Jóvenes Liberales del partido Liberal.

Lea también: Polémica por busto del exgobernador Hugo Aguilar en el parque Panachi

Placa para recordar

Por su parte, la Corporación Parque Nacional del Chicamocha en su defensa dentro del proceso judicial aseveró que la placa ubicada en El Santísimo solo es una leyenda para recordar a quiénes hicieron que el parque como atracción turística fuera una realidad, no para enaltecer a algún funcionario o mandatario.

“Respecto de la placa, como ya se expuso, no está destinada a recordar la participación de un funcionario en ejercicio, sino de agradecer a todos aquellos que participaron en la construcción de este valioso monumento, entre ellos su escultor, constructor, arquitectos, ingenieros y obreros. (...) se solicita Señor Juez, que no se proceda conforme a las pretensiones del demandante, porque no se están desconociendo las disposiciones del Decreto 2759 de 1997 en su artículo 1, ya que como se indicó, la placa ubicada sobre la estructura del ascensor no está “destinada a recordar la participación de los funcionarios en ejercicio, en la construcción de obras públicas”, sino que alude a varias personas en específico y otras en general, en agradecimiento por su labor en el desarrollo de esta importante obra”, acotó Panachi.

Además de Aguilar Villa, en la placa también se exalta a otros exfuncionarios públicos como el expresidente de la República, Juan Manuel Santos y la exministra de Comercio, Cecilia Álvarez Correa y Carlos Roberto Ávila, exalcalde de Floridablanca, entre otros.

Sin busto en Panachi

El pasado me de mayo, el Juzgado Sexto Administrativo Oral del circuito de Bucaramanga ordenó el retiro del busto del exgobernador de Santander, Hugo Aguilar exgobernador de Santander condenado por parapolítica, la cual se encontraba en el Parque Nacional del Chicamocha, Panachi.

El busto hacía parte del inventario de la entidad desde el 2 de diciembre del 2006, fecha en la que se inauguró el parque.