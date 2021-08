El Juzgado Tercero Penal suspendió las sesiones programadas en el Concejo de Piedecuesta para el debate y la aprobación del proyecto de acuerdo número 009 de 2021, presentado por la administración municipal, “por medio del cual se busca la constitución de una sociedad de economía mixta del orden municipal (con la Secretaría de Tránsito), transferir bienes de propiedad del Municipio como aporte societario y se dictan otras disposiciones”.

El juez aclaró que la medida regirá hasta cuando no exista un pronunciamiento de fondo de parte del despacho.

Este pronunciamiento responde a una acción de tutela, interpuesta por los líderes cívicos Mauricio Quiñones, Jenny Suárez y Juan José Ojeda, quienes alegaron que se vulneraron los derechos de la ciudadanía al no existir una presentación oficial del proyecto de acuerdo y sus alcances.

“Nos enteramos el pasado sábado 7 de agosto de la existencia de este proyecto. Fue presentado como a escondidas en el Concejo. El lunes decidimos iniciar la tutela. Este martes el juez nos dio las directrices”, indicó Quiñones.

De acuerdo con el ciudadano, la propuesta de crear una sociedad mixta para ejercer algunas labores de la Secretaría de Tránsito no es más que la “privatización de una entidad que le genera ganancias a Piedecuesta”.

“Dicen que no es privatización, que no están vendiendo nada, porque están creando una empresa nueva a la cual le está otorgando todo el beneficio. Pero el privado será autónomo en tomar decisiones con recursos públicos. Entonces es: ‘no vendo, pero si regalo una entidad pública’. Además, no es claro el proyecto ni argumentaron bien jurídicamente ante el Concejo”, explicó Quiñones.

Según el líder, el fin del proyecto es generar mayor recaudo, pero considera que es inaceptable que la ganancia sea repartida en 51% para el privado y 49% para la administración.

“Quieren invertir $3 mil millones, pero no tienen estimado cuánto ganarán. La propuesta tiene muchos huecos jurídicos. Solicitamos que la Alcaldía la socialice. Tiene cara de ser negocios privados o compromisos políticos”, aseguró.

De acuerdo con varios analistas consultados, las secretarías de tránsito del área metropolitana han sido codiciadas por políticos de la región al ser órganos que generan ganancias.

“Está documentado que a los politiqueros les gusta tránsito por un asunto rentable. ¿Por qué el Estado da operaciones rentables a privados? Es inaudito que el Concejo lleve a privatizar la Secretaría, porque es ideal que el manejo de temas de placas y demás sea público”, explicó Gerardo Martínez a Vanguardia.