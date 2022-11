¿Jugada política? Lo que hay detrás de la salida de la Secretaria de Educación de Bucaramanga

Aunque en el comunicado público se aseguraba que la exfuncionaria dimitía al cargo por razones personales, varias fuentes le confirmaron a Vanguardia que la salida de Ana Leonor Rueda, lejos de ser una renuncia voluntaria, obedeció a una estrategia política de la administración de Juan Carlos Cárdenas de cara a las elecciones locales del próximo año.

Además: Renunció la secretaria de Educación de Bucaramanga, Ana Leonor Rueda

Lo primero que se debe saber, es que desde hace quince días atrás, el Alcalde le pidió la renuncia protocolaria a todo su gabinete. Aunque en un comienzo, la renuncia de todo el gabinete tenía como único fin legitimar la salida del Jefe de Gobernanza, José David Cavanzo quien tendría aspiraciones electorales el próximo año, sin embargo, la carta de dimisión firmada por todo el gabinete aún continúa vigente, por lo que cualquier funcionario de libre y remoción de la Alcaldía podría salir de la entidad en cualquier momento por orden de Cárdenas Rey.

“Esa es una solicitud que es frecuente en todas las administraciones. Pero se suponía que para esta ocasión el Alcalde solo iba a aceptar la renuncia de Cavanzo quien se va de candidato y necesitaba renunciar antes del 29 de octubre para no inhabilitarse. Sin embargo, no fue así, el Alcalde a través de su nueva jefe de gobernanza decidió también prescindir de Ana Leonor como Secretaria de Educación, aprovechando que todas las renuncias tienen 30 días de vigencia”, explicó una fuente al interior de la Alcaldía de Bucaramanga, quien no quiso revelar su identidad.