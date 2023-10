Juvenal Díaz, un cambio ‘general’ del poder en la Gobernación de Santander

Seguridad prioridad

“Realmente los partidos de izquierda no han sido fuertes en el departamento. Sin embargo, Juevenal Díaz supo consolidar el discurso de descontento contra el Gobierno Nacional y especialmente contra el presidente Petro que fue quien lo llamó a calificar servicio y de paso, se enfocó en una de las necesidades más apremiantes de los santandereanos, la seguridad, como lo reflejaban las encuestas”, señaló el investigador del Instituto de Estudios Políticos de la Unab, Camilo Cruz.

Negocio de familia

‘Maquinaria’ derrotada

Otro de los principales respaldos del exalcalde era el excontralor departamental, Fredy Anaya, quien no solo habría invertido grandes cantidades de dinero en la campaña de Mantilla sino que además, usando sus influencias en la Contraloría departamental, habría presionado a alcaldes de varios municipios del departamento para que votaran a favor de esa candidatura.

Alternativos, en deuda

A pesar de haber superados los 130 mil votos, los aspirantes alternativos, Ferley Sierra, de la Alianza Verde, y Rodolfo Hernández, se quedaron una vez más sin la posibilidad de ganar la Gobernación de Santander tal y como ocurrió en 2015 y 2019, con Leonidas Gómez.

“En términos políticos que Rodolfo Hernández no haya ganado después del triunfo del año pasado, al ser el segundo en las presidenciales, también habla de cómo no logró consolidar su proyecto político en el departamento, debido a circunstancias ajenas a la dinámica electoral pues hizo que no pudiera hacer una campaña electoral con mayor ímpetu y mayor profundidad política”, explicó María Alejandra Santos, directora facultad de Ciencias Políticas de la Universidad Pontificia Bolivariana.