Katherine Martínez Fontecha, nueva personera encargada de Bucaramanga

En medio de la polémica por la ausencia de los cuatro concejales de la Liga Anticorrupción y los dos concejales de Colombia Justa Libres, y tras cinco horas de debate, los 11 cabildantes presentes en el recinto del Concejo votaron para designar al nuevo personero encargado de Bucaramanga.

De los once cabildantes, 6 votaron por Katherine Martínez, uno por Carolina Rojas, 2 por Jasbleidy Tapias, un voto en blanco.

Así las cosas, Katherine Martínez quien es abogada especialista en Derecho Administrativo y Derecho Urbano, fue la designada para ocupar el cargo de Personera encargada de Bucaramanga hasta tanto no se escoja un Personero en propiedad.

A pesar de estar en el Concejo, los cabildantes ‘verdes’, Carlos Parra y Danovis Lozano, se declararon impedidos para participar en el proceso de designación del nuevo Personero (e), toda vez que ellos fueron los que denunciaron las presuntas irregularidades administrativas llevadas a cabo por la hasta ayer personera encargada, Jasbleidy Tapias.

A pesar de las críticas de algunos sectores que aseguraban que el proceso estaba vetado legalmente toda vez que el Concejo no podía convocar a una convocatoria pública habiendo de por medio un proceso de elección que se encuentra suspendido por una orden judicial, la jurídica del cabildo municipal aseguró que el proceso de designación del nuevo Personero revestía de legalidad toda vez que no se hizo una convocatoria pública sino un “banco de hojas de vida” para escoger el nuevo personero delegado.

“Al no existir norma expresa que señale como actuar en el presente asunto y toda vez que los conceptos emitidos por la Sala de Consultas y Servicio Civil y la Procuraduría son claros en señalar que no es posible realizar el encargo por más de tres meses se hace necesario que el Concejo de Bucaramanga efectúe una designación de un personero de manera temporal hasta que pueda proveerse definitivamente el cargo de personero municipal mediante el concurso de méritos. Como no fue posible realizar un proceso de selección se garantizó la selección objetiva mediante la recepción de hojas de vida con el fin de que el Concejo contara con un banco de hojas de vida previos de designación de personero transitorio, las cuales fueron sometidas a conocimiento público y la revisión de los requisitos propios del cargo”, aseguró la asesora jurídica del Concejo de Bucaramanga.

El Concejo recibió 164 hojas de vida de las cuales 81 cumplían con los requisitos legales, pero uno de esos 81 aspirantes declinó su postulación.

Finalmente, la escogida fue Katherine Martínez Fontecha para ser la personera encargada de Bucaramanga.