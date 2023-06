La apuesta del Partido Liberal en Santander de cara a las elecciones regionales de octubre

El próximo viernes 29 de junio comienza la fase de inscripción de candidatos de cara a las elecciones regionales del mes de octubre, y el Partido Liberal continúa discutiendo la que será su estrategia para recuperar el poder en el departamento, especialmente en Bucaramanga, otrora fortín político de la colectividad en la región, pero donde desde hace ocho años no tiene representación directa.

La puja por Bucaramanga

“Estamos seguros de tener la experiencia y la capacidad para recuperar a la ciudad del peor alcalde en los últimos tiempos en Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, así eso nos cueste no contar con el respaldo de nuestros concejales en la ciudad, que están apoyando al nefasto alcalde”, dijo a esta redacción el precandidato Sánchez.

“Los concejales de Bucaramanga, el representante Álvaro Rueda y yo estamos con Horacio José, sin embargo, hasta que no haya un aval firmado nada está definido”, anunció Durán Barrera consultado por Vanguardia.

Sin coaval a la Gobernación

Al igual que en las elecciones del 2019, el Partido Liberal no presentará candidato único a la Gobernación de Santander por lo que se da por descartado que se buscará hacer una alianza con alguno de los candidatos que estén en la competencia por reemplazar a Mauricio Aguilar como mandatario departamental.

Aunque hasta la semana pasada en la dirección nacional del partido aún no se había radicado ninguna solicitud formal de coaval para la Gobernación, al interior de la colectividad hay versiones que apuntan a que el exalcalde de Bucaramanga, Fernando Vargas, el general retirado, Juvenal Díaz, y el exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, estarían, cada uno por su lado, buscando el respaldo liberal.

“Esto está muy prematuro y no hay ningún afán. Por ahí se habla de Vargas, del General y ahora andan diciendo que Mantilla, pero no hay nada oficial. Hay que esperar como se mueven los otros partidos porque esto con uno solo no se gana”, sentenció el senador Durán.

El congresista negó tener algún acuerdo con el exalcalde de Floridablanca, Héctor Mantilla, quien acaba de regresar a la ciudad y que fue visto recientemente en un reconocido restaurante reunido con el concejal liberal Francisco González (del grupo político de Durán).

“Ellos son amigos. ‘Pacho’ fue secretario de gobierno de Mantilla por más de tres años. Yo no tengo ningún acuerdo ni con Mantilla ni con ningún otro candidato a la Gobernación”, respondió Durán Barrera.

Las inscripciones de candidatos irán hasta el próximo 29 de julio, fecha en la que se conocerá la lista oficial de aspirantes a la Gobernación de Santander y comenzará la campaña electoral.