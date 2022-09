$!La concesión de irregularidades en la doble calzada Bucaramanga - Rionegro

Concesión irregular

Millonaria indemnización

Luego de una extensa puja jurídica, que implicó varias demandas y contrademandas más, finalmente el 17 de noviembre de 2015 se dio la terminación anticipada con más de $108 mil como indemnización para el concesionario. Al mismo tiempo, ambas partes, Gobierno y contratista, se comprometieron a no interponer ninguna revisión, ajuste o reconocimientos económicos adicionales a favor de ninguna de las partes.

Cambios de operadores

Mejía dijo, no obstante, que la culpa principal la tuvo Rodolfo Hernández, “que no quiso arrancar obras tan importantes como la terminación de la doble calzada de La Virgen - La Cemento, un proyecto prioritario y que hoy está convertido en un basurero”.

Ante el fracaso de la ZMB, que después de diez de años no logró sacar adelante nueve de los proyectos viales priorizados inicialmente con la concesión ZMB, las administraciones de Rodolfo Hernández, exalcalde de Bucaramanga, y Didier Tavera, exgobernador de Santander, acudieron el entonces vicepresidente de la República, Germán Vargas Lleras, para que el Gobierno nacional le entregara la operación de los peajes al departamento.

Con la llegada de Findeter, el Gobierno nacional amplió por 14 años más la concesión de los peajes de Lebrija y Rionegro.

Debido a que en los formularios no se solicitaban esos documentos, el comité sugería entonces que la “situación incongruente sea evaluada y revisada nuevamente por el Idesan y desista de solicitar requisitos que no se encuentran plenamente descritos en los pliegos de condiciones”.

“En el formato N° 6 y en los pliegos de condiciones no se habla que la certificación debe acreditar un paz y salvo... de alguna manera el oferente debe acreditar estar al día con los pagos de seguridad social”, denunció en su momento el Comité de Transparencia por Santander.

Pero las irregularidades en el Idesan no solo pasaban por su nueva cara como fortín político del clan Aguilar. El instituto también fue altamente criticado por los veedores ciudadanos por las presuntas irregularidades en la licitación para contratar la reconstrucción de la intersección de Palenque hasta el Café Madrid, la reconstrucción del Puente Las Navas y la vía que comunica hasta el CAI de la Virgen, obra por $104 mil millones.

Sin peaje no hay vías

A pesar de tener bajo su control desde hace cinco meses la concesión de las Vías de las Cigarras, Findeter aún no ha podido sacar adelante la priorización de las obras que ejecutará en el marco de este convenio, debido a la falta de operación del cobro del peaje de Rionegro, que desde hace más de un año dejó de funcionar, tras ser vandalizado en las pasadas protestas del Paro Nacional del 2021.

“Junto con Findeter hemos venido sosteniendo una serie de reuniones para viabilizar los proyectos que se van a priorizar con la Vías de las Cigarras, que demandarán una millonaria inversión, pero la conclusión siempre es la misma. Lastimosamente, si no hay peaje, no hay cierre financiero de las obras. No hay otra salida”, explicó Félix Jaimes, expresidente de la Sociedad Santandereana de Ingenieros, SSI.

Ante la insatisfacción de los ciudadanos de Lebrija y Rionegro por el cobro del peaje sin contar con vías en adecuadas condiciones, ahora los alcaldes de esos dos municipios tienen asiento en el comité directivo de las Vías de las Cigarras, donde tendrán voz, pero sin voto.

“La realidad hoy es que no saben por dónde arrancar. Iban a revisar estudios y diseños. Pero en Puente Tierra - El Cero nunca hubo estudios y diseños. Es culpa del gobierno anterior que lo único que quiso fue acelerar La Virgen - La cemento y Palenque - Café Madrid”, agregó el diputado Mejía.

Así mismo, los miembros del comité directivo desestimaron las versiones del gobierno Cárdenas, que daba como un hecho que, con la llegada de Findeter al convenio de las Vías de las Cigarras, se invertirían $1.2 billones no solo para terminar las obras de la Zona Metropolitana de Bucaramanga, sino que además apalancarían nuevos megaproyectos de infraestructura, como los retornos del Viaducto Galvis, el cruce Siete Bocas (así se conoce la interconexión vial entre la calle 45 con González Valencia y La Rosita, entre otras).

“La priorización de las obras no ha sido aprobada por el Comité Directivo, hasta tanto no se cuente con el modelo financiero que establezca la disponibilidad de recursos para inversión, en consecuencia, esta información no ha sido socializada con los alcaldes de los municipios de Lebrija y Rionegro, quienes participarán del comité que se convoque para tales efectos”, informó Findeter.