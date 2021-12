La crisis en el Pacto Histórico Santander

Aunque en Santander el Pacto Histórico quiso presentar una lista unificada a la Cámara de Representantes en coalición con al menos cuatro partidos y movimientos significativos, una serie de polémicas y acusaciones de nepotismo terminó reduciendo el listado solo a aspirantes de la Colombia Humana.

La alianza de los partidos alternativos para confeccionar la lista había comenzado a gestarse hace ocho meses y todo apuntaba a que cofluirían en el Pacto Histórico pero, durante la visita de Gustavo Petro a Bucaramanga, el pasado 3 de diciembre, ocurrió un hecho que desencadenó toda una crisis.

Petro almorzó con Carlos Ramón González, director del Partido Verde en Santander, y algunos de sus militantes para coordinar su ingreso al Pacto Histórico y las posiciones en los renglones a la Cámara.

Según miembros de la colectividad, durante esa reunión, sin mayores argumentos, se acordó que Luz Dana Leal, esposa de González y hermana del diputado Giovanni Leal, sería la cabeza de lista, hecho que terminó desatando la inconformidad en los demás grupos políticos.

Ferley Sierra, actual diputado y miembro de los ‘verdes’, quien estuvo presente en el almuerzo, desmintió esa versión y aseguró que, aunque Leal sí estuvo en el encuentro, no se habló de su ubicación en la plancha a la Cámara.

“Gustavo Petro me propuso ser el primer renglón, pero no acepté porque la lista la diseñaron cerrada y yo me opuse. Mientras yo estuve, no se habló de Luz Dana Leal como cabeza de lista”, sostuvo el diputado Sierra.

Por su parte, Mayerly López, reconocida activista ambiental, quien esperaba tener un renglón en el Pacto Histórico Santander con el apoyo del Partido Verde, también mostró su molestia.

“La manipulación es bárbara al verse ahogados por justificar la politiquería. No se está reclamando por querer ser cabeza de una lista cerrada. Siempre se ha querido la unión de todos los sectores alternativos, pero en lista abierta para una participación democrática”, dijo López en sus redes sociales.

Nepotismo y cambios en el Pacto

Vanguardia conoció una carta que los partidos del Pacto Histórico en Santander enviaron al Colegio Electoral de Bogotá, el pasado 24 de noviembre, en la que definieron la lista con la cual irían a los comicios legislativos.

Jennifer Almeyda (ADA), Jorge Flórez (Polo Democrático), Jesús Sánchez (Unión Patriótica), Germán González (Colombia Humana), Rosa Herrera (ADA), María Leal (sin aval) y Ludwin Gómez (sin aval) conformaban el listado.

Sin embargo, la estructura se cayó debido al ingreso de Luz Dana Leal como primer renglón en la lista, razón por la cual el ADA, en cabeza de Celestino Mojica, decidió renunciar con sus dos cuotas.

“El viernes nos retiramos porque llegó el Verde a última hora y nosotros no estábamos de acuerdo con que Leal se quedara con una curul en el Congreso con el apoyo de nosotros, quienes sí hemos trabajado desde hace meses”, dijo Mojica, tras su retiro y el de su partido de la coalición.

El pasado lunes, horas antes de que se cerraran las inscripciones en la Registraduría, el Pacto Histórico Santander tenía una lista integrada por Luz Dana Leal, Germán González, Neigen Mesa, Jesús Sánchez, Mary Perdomo, Jorge Flórez y María Velazco.

Pero a raíz de todas estas discusiones entre los aspirantes, Colombia Humana decidió crear una lista única con miembros de este partido, dejando por fuera a la Unión Patriótica y al Polo Democrático.

Jorge Flórez, María Leal, Juan Ramírez, Rocío Mendoza, William Ramírez y Marian Perdono conformaron la lista de la Colombia Humana.