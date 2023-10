“La democracia está en riesgo por el deterioro de la seguridad”: Nubia Stella Martínez, directora del Centro Democrático

¿Cómo está el Centro Democrático en Santander para estas elecciones?

Santander tiene en este momento el 15 % de candidatos inscritos en estas elecciones. Tiene 728 entre coavalados y avalados. El Centro Democrático tiene hoy una característica y es su apertura democrática, cuando encontramos candidatos o listas que se identifican con el partido no hemos tenido inconvenientes en coavalar a muchas personas. ¿Que hubiéramos querido tener avales principales? por supuesto, es como crece un partido, pero nosotros vemos a muchos líderes regionales con los que compartimos modelo de país, que están haciendo un gran esfuerzo, que también nos han acompañado, no tenemos ninguna dificultad en decirles que estamos con ellos. Cuando gane el General Juvenal y cuando gane Jaime Andrés, ganará el Centro Democrático. Santander ha sido ejemplo como muro de contención frente al país que tenemos, rechazando el socialismo destructor.

¿Cómo ven la candidatura de Juvenal Díaz a la Gobernación?

¿Y qué esperan de Jaime Beltrán?

¿Tienen candidaturas en todas las regiones el país?

En abril asistimos a un foro con el presidente Uribe en Florencia, Caquetá, y el expresidente Uribe decía: “¿pero dónde están los candidatos que tanto nos quieren, en esta tierra es muy afecta a nosotros?”, pues encontramos que sí hay líderes pero no aspiraban porque los habían amenazado. Entonces, un candidato puede identificarse con esas ideas, puede querer mucho a su municipio, pero tiene una familia, tiene unos hijos por quienes responder, y evitan exponerse. En regiones como Meta, Caquetá, Putumayo y Cauca hay una cantidad de lugares donde donde definitivamente no podía haber candidatos nuestros. No es victimización, nosotros siempre tratamos de ser muy positivos, pero sí, la democracia está hoy en riesgo por los problemas de inseguridad, es una verdad.

¿Hay garantías para estas elecciones territoriales?

¿Confían en la transparencia de los comicios?

El partido se dedica mucho más a ser preventivo, entonces nosotros vivimos estudiando, hablando con la Registraduría, haciéndole unas anotaciones sobre la plataforma de jurados, nos parece que la Registraduría es una entidad moderna, tecnológica, con elementos, pero cuando van a aplicar las cosas no funciona. Hubo dificultades en la plataforma de jurados, en los simulacros esto quedó en evidencia y eso nos genera dudas. No tuvimos conocimiento de la base completa de jurados para entender quiénes son, por ejemplo si son del sector privado, maestros, jóvenes, no lo supimos, no sabemos. Esperamos de corazón que la Registraduría funcione porque la responsabilidad más grande que tienen es devolverle al ciudadano la confianza en esos órganos en los que se soporta totalmente la democracia, no podemos tener unas elecciones con dudas.