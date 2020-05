La férrea defensa del Gobierno y Ejército a la operación ‘Bastón’

Así lo plantearon en la Comisión Segunda de la Cámara de Representantes, el ministro de la Defensa, Carlos Holmes Trujillo, y el comandante del Ejército, general Eduardo Enrique Zapateiro, quienes debieron responder por el tema de las chuzadas que se conocieron hace dos semanas, que se hicieron desde la inteligencia de esa fuerza contra al menos 130 personas, entre ellas al propio exsecretario general de la Presidencia de la República, Jorge Mario Eastman.

Uno de los citantes fue el representante a la Cámara del Partido Liberal, Carlos Ardila, quien sostuvo que es un tema estructural, y que la solución no es sacar a cantidad de miembros de la fuerza. Igualmente, indicó que el tema debería ser tratado en profundidad en la Comisión de Inteligencia y Contrainteligencia, dada la reserva de mucha información.

Por su parte, el expresidente de la Cámara, Alejandro Carlos Chacón, cuestionó al ministro Trujillo sobre la razón por la que el presidente Iván Duque, ni él como ministro, conocieron que se estaban realizando esos perfilamientos: “Tienen trazabilidad aparente de legalidad, por qué no se enteraron si eso tiene controles”. Para el ministro la razón que desconocían es que fueron acciones fuera de la ley.

Otro punto que expuso el congresista en el debate es la necesidad de fortalecer el Departamento Administrativo de la Inteligencia y Contrainteligencia, que reemplazó al DAS, porque en la ley que se expidió 2013 no quedó con funciones concretas frente al seguimiento de esa inteligencia en las fuerzas. “En la ley de contra inteligencia ni mencionaron la DNI”, señaló.

A su turno, el Ministro de la Defensa, al responder en el debate, sostuvo que el gobierno, en cabeza del presidente Duque, sí ha estado atento que se haga esa depuración en las fuerzas, y explicó que acá lo que hay son responsabilidades individuales de hombres que saltan las normas, más no es una política del Ejército ni mucho menos del Gobierno Nacional.

“Estoy acá para defender la tarea de inteligencia y contrainteligencia, la inteligencia es fundamental para proteger a la nación y el sistema democrático”, sostuvo Trujillo, quien recalcó que las sanciones y retiros en las fuerzas no son respuestas improvisadas o sólo para responder a las publicaciones de las denuncias periodísticas.

Volvió a recordar que desde diciembre pasado él solicitó al entonces comandante del Ejército, general Nicacio Martínez, que adelantara una auditoria para identificar una serie de irregularidades que ya se habían advertido, explicó además que tanto la Fiscalía como la Corte Suprema han recibido de forma anticipada esa información.

“Acá no se improvisó en esas decisiones, no fue una portada la que nos llevó a hacer los anuncios ante la opinión, ya venía un trabajo dentro de las competencias y por eso se dieron una vez se consolidaron”, insistió Trujillo, al negar que no se estuviera actuando de forma coordinada.

También manifestó que el objetivo del gobierno es que haya celeridad en conocer los resultados de las investigaciones de quiénes realizaron las irregularidades, pero aclaró que se les respetará el debido proceso y principio de la inocencia.

El otro asunto en el que el ministro Trujillo igualmente fue contundente, fue en señalar que el gobierno y el Ejército seguirá adelante con la estrategia o la operación ‘Bastón’. “Se ha hablado mucho en estos días de ‘Bastón’, que es una suma de operaciones de inteligencia y contrainteligencia que vienen desde el año 2017. Son una serie de misiones de trabajo de contrainteligencia que nunca paran”.

Explicó, además, que esos mecanismos están reglados, pero a la vez resaltó que desde la semana pasada él y los altos mandos han explicado de que tratan, porque lo que “hicimos fue acabar con ese secretismo y dijimos que el mismo ha producido múltiples resultados”. Entre esos está la judicialización de 13 personas, la apertura de 38 investigaciones administrativas y más de 201 decisiones administrativas.

A su turno, el general Zapateiro sostuvo, al referirse a la publicación de esa investigaciones, que “la traición siempre viene de las entrañas y los más cercanos, puede haber infiltrados o penetrados en todos los cargos, aun en los más relevantes. Vamos a revisar la maya curricular de la inteligencia”.

Zapateiro, como Trujillo, insistió en que la actividad de la inteligencia y la contrainteligencia se mantendrá. “El Ejército no puede estar dividido, sólo tendrá un estandarte que es su comandante”, señaló.