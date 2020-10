La ‘jugadita’ del uribismo para la Comisión de Acusaciones

La posibilidad de que Prada entre a esa comisión, que es la encargada de investigar a los altos aforados entre ellos a los expresidentes como puede ser el propio Uribe, se dio luego de que el representante Ricardo Ferro, también del Centro Democrático, renunciara a ser miembro de esa comisión.

Para el uribismo, por intermedio de su vocero en la corporación, representante Edwin Ballesteros, no tiene ningún impedimento ni ético ni moral y mucho menos legal para que pueda entrar a esa comisión.

Pero una cosa distinta piensa el presidente de la Comisión de Acusaciones, el expresidente de la Cámara, Carlos Cuenca, quien aseguró que si bien el Centro Democrático puede postular a quien quiera, en el caso de Prada es mejor que no lo haga. “Hago un llamado a Álvaro Hernán Prada para que decline de esa aspiración, no debemos cuestionar esas posiciones, pero mi consejo es que no aspire”, sostuvo.

El representante a la Cámara, Mauricio Toro, sostuvo que si el uribismo insiste en que el nuevo integrante de la Comisión de Acusaciones sea Prada, llevará a que el mismo se tenga que impedir en muchos casos de los que investiga esa célula legislativa.

El representante liberal Juan Carlos Losada, señaló que “aquí no se trata de hacerle un juicio a Prada, lo que se trata es de tomar una decisión bien por la plenaria, el asunto es que cualquiera que tenga investigación en la Corte Suprema se debe abstener de estar en la Comisión de Acusaciones. Parece que estuvieran jugando a hacer quedar como un cuero al Congreso”.

Tras la polémica que generó esa petición, el propio Ballesteros pidió a la plenaria aplazar esa elección para otro momento. La plenaria es la encargada de escoger a los miembros de esa comisión.