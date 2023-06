Las 10 demandas que buscan tumbar el Plan Nacional de Desarrollo del gobierno Petro

Las demandas

Dos semanas después de este acto, la Corte Constitucional tiene ya en estudio diez demandas contra el Plan Nacional de Desarrollo: ‘Colombia, potencia mundial de la vida’.

Algunas de ellas sólo presentan su reproche contra algunos de los 300 artículos incluidos en el documento oficial presentado por el mandatario, pero otras sí demandan el documento completo de la ley 2294 de 2023.

El primer documento, en orden de llegada al Alto Tribunal, demanda el artículo 273, el cual trata sobre la creación del impuesto al alumbrado público rural, un sector que usualmente no está beneficiado con el servicio y donde el cobro máximo se hará a sus propietarios.

Según argumenta el demandante, este artículo vulnera lo dictado en la Constitución Política, “ya que crea un beneficio tributario en el cobro del impuesto de alumbrado público sin que se haya hecho la más mínima consideración de su impacto o costo fiscal”.

Asegura que durante el trámite legislativo “no fue posible establecer los referentes básicos para analizar los efectos fiscales”, sumado a que debía existir un concepto del Ministerio de Hacienda, que tampoco se presentó.

Otra demanda hace referencia a una acción inconstitucional frente a varios artículos de la Ley 2294 de 2023 y en el que presentan varias presuntas irregularidades.

Sobre el artículo 100, en el que cita que “las Entidades Estatales podrán celebrar directamente contratos hasta por la mínima cuantía con personas naturales o entidades sin ánimo de lucro”, el demandante asegura que se vulnera el principio de la igualdad.

Argumenta que con la aprobación se está saltando el proceso de la selección pública y objetiva, en el cual se garantiza el acceso a las mismas condiciones y se podría beneficiar a unos participantes en perjuicio de los demás.

“Está creando unas nuevas reglas de juego, saltándose este principio constitucional que constituye en un elemento trascendental en el marco de la construcción del Estado de derecho. Éste establece como imperativo para la gestión pública brindar igual trato a quienes se encuentren en igual situación fáctica”, manifiesta.

También demanda el artículo 364, que trata sobre darle facultades extraordinarias al presidente para que, en un término de seis meses, realice modificaciones a los programas sociales denominados ‘Familias en Acción’ y ‘Jóvenes en Acción’.

Resalta el demandante que esta aprobación “desborda la competencia para delegar la función legislativa, entregándole al presidente atribuciones exclusivas del legislador”, sumado a que “el Congreso violó esa obligación del Estado y autocercenó las competencias de él mismo”.

Otra ciudadana demanda, en especial, el artículo 322, que señala: “El Ministerio de Hacienda podrá, por razones de favorabilidad de mercado, disponer de la administración de recursos del Fonpet bajo la modalidad de contratación directa, a través de contratos interadministrativos, por un periodo no menor a cinco años”.

Al respecto, la demandante asegura que el Plan Nacional de Desarrollo debe tener una conexión con los planes o metas contenidos, pero en este artículo no se da esto, violando el principio de unidad de materia.

Además, asegura que estas facultades generan un mayor riesgo de la corrupción administrativa, debido a la forma como se estaría contratando.

“Las razones expuestas ameritan la declaratoria de la inexequibilidad de la norma demandada, para evitar que se le dé cumplimiento apresurado, comprometiendo la administración de los recursos públicos a través de contratos directos en detrimento del ordenamiento jurídico”, expresa.

Esto sumado a la crítica que apunta a que esta discusión no se pudo proponer en el debate, porque el encargado de abrirla no lo hizo. Es más, según la demanda, no sólo no lo hizo, sino que “omitió compartir información de tal trascendencia para el pueblo colombiano”.

“Es inaudito que se falte a la transparencia, la publicidad y la moralidad de una forma tan desconsiderada, no puede la Corte Constitucional en consecuencia, en su ejercicio de controlar precisamente que la Constitución siga siendo la norma que prevalezca por encima de todo el ordenamiento jurídico, permitir que se desconozcan y se irrespeten entendimientos tan elementales”, argumentan.