$!Las 227 alertas y hallazgos detectados en el empalme de la Gobernación

Finanzas en ‘rojo’

Obras sin infraestructura

En concordancia, el informe del Comité de Empalme entrante halló que por lo menos tres proyectos de infraestructura con valores iniciales que suman $200 mil millones, están en riesgo judicial. Por ejemplo, la vía San Gil – Charalá, que continúa suspendida por problemas de gestión predial. Otro es el “Diseño UTS - Barranca”, que necesita que los diseños coincidan con el terreno, mientras eso no pase, no se puede ejecutar. Y la controvertida construcción del colegio de Suaita, donde el contratista podría alegar mayor valor del contrato.

Salud, en estado crítico

Educación en crisis

Sin embargo, esta no es la única contingencia judicial con la que el general (r) comienza su periodo como Gobernador. Su equipo de empalme le informó que existen 2.773 procesos judiciales contra la Gobernación, con pretensiones por cerca de un billón de pesos.

Descentralizados, sin empalme

Otra de las críticas elevadas por el gobernador Juvenal Díaz en contra de su antecesor tiene que ver con la negativa de este último de entregar la información correspondiente a los institutos y directorios descentralizados del departamento, como el Idesan, la Esant y el Indersantander, entre otros.

“Ellos argumentaron que los institutos descentralizados no debían realizar proceso de empalme porque no le pertenecen a la Gobernación, pero eso no es cierto porque finalmente el Gobernador como presidente de las juntas directivas es el que toma las decisiones”, aseguró Díaz Mateus.

En el mismo sentido, el mandatario departamental entrante reveló en su informe de empalme, que en la Secretaría de Cultura en el gobierno de Mauricio Aguilar se suscribieron ocho convenios con Idesan por mas de $14.000 millones con casos de suspensión y no liquidación que pueden tener compromisos financieros que deben ser revisados.

Sobre el caso Ferticol, el mandatario departamental anunció que el próximo martes 2 de enero estará en Barrancabermeja para revisar de primera mano todas las presuntas irregularidades que se estarían presentando en la liquidación de la empresa de fertilizantes.