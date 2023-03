Las condiciones para que la Liga sea partido político, Rodolfo Hernández pierde 'superpoderes'

Sin caudillismo

Marelen, protagonista

Convención para avalar

Aunque Rodolfo Hernández mantuvo la personería jurídica de la Liga de Gobernantes como partido político, lo que significa que podrá entregar avales de cara a los comicios locales y regionales del próximo mes de octubre, el excandidato presidencial no podrá expedir dichos avales hasta tanto no convoque a la Convención Nacional para establecer los estatutos de la colectividad política acatando los cambios ordenados por el tribunal.

Congresistas se ‘des-ligan’

A pesar de la determinación de CNE, ordenando la reconstrucción del partido de la Liga de Gobernantes Anticorrupción a través de mecanismos que verdaderamente garanticen la participación democrática al interior de la colectividad, la mayoría de congresistas del partido aún continúan escépticos en continuar en el partido de Hernández Suárez y por el contrario insisten en la escisión.

Para la representante a la Cámara Marelen Castillo, el fallo del CNE no garantiza sus derechos como fórmula vicepresidencial y como mujer al interior de la Liga.

“Lo que dice el documento del CNE es que tengo participación e intervención, pero eso no es garantía de mis derechos. Mis derechos fueron vulnerados inicialmente porque acompañé como fórmula vicepresidencial a un candidato y no fui invitada a la creación del partido, y fuera de eso, no se me ha tenido en cuenta que hoy estoy en la curul de la oposición, que representa a esos más de 10 millones 600 mil colombianos que votaron por nosotros”, dijo a Vanguardia Marelen Castillo.

Así mismo, negó que quiera apoderarse del partido de la Liga e informó que insistirá en que se le otorgue un nuevo partido político como representante de la oposición.

“Estoy en el Congreso, estoy haciendo oposición, pero hoy no tengo la estructura política que me respalde”, agregó la representante Castillo quien confirmó que no regresará a la Liga.

Por su parte el congresista Juan Manuel Cortés afirmó que no regresará a las toldas de la Liga.

“Aún no me han llamado a la convención del partido, me tienen que llamar, pero yo no voy a aceptar estar con ellos. Yo no me siento cómodo con los dueños de ese partido, ellos ya demostraron cómo son y yo no puedo trabajar con ellos”, indicó el representante santandereano.

Aunque aún no ha sido convocada por la Liga, la representante Erika Sánchez aseguró que está dispuesta a participar en la recomposición del partido político de Rodolfo Hernández.

“No he recibido ninguna llamada . Si el ingeniero me llama, por supuesto que haré parte de ello. Considero que con la doctora Marelen le estamos cumpliendo al país siendo la oposición que Santander quería para este gobierno. No nos hemos ido para ningún partido”, dijo Sánchez.