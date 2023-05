Las denuncias penales tras polémica elección alcaldes en el Consejo Directivo de la Cdmb

Concierto para delinquir

Vanguardia tuvo acceso a las tres denuncias penales interpuestas el pasado 17 de marzo, en las que se pide que se investiguen los posibles delitos en la controvertida elección de los cuatro alcaldes, hoy con voz y voto, que se llevó a cabo el pasado 24 de febrero.

El director de la Cdmb advierte en las denuncias que desde el mes de diciembre, dos meses antes de la realización de la asamblea corporativa, el excontralor de Santander Fredy Anaya, aprovechando su cercanía con la contralora Blanca Luz Clavijo, habría comenzado a presionar a los alcaldes de las provincias para direccionar el voto a favor de sus intereses en el Consejo Directivo de la corporación, todo, al parecer, bajo el conocimiento y el beneplácito del gobernador Mauricio Aguilar Hurtado.

En la argumentación de la denuncia se lee que el excontralor Fredy Anaya, aprovechando supuestas capacitaciones de la Contraloría departamental, dirigida en ese momento por Blanca Luz Clavijo (quien reemplazó a Anaya en el organismo de control), habría presionado a los alcaldes de Soto Norte para direccionar su voto en la asamblea de la Cdmb, presuntamente amenazándolos con investigaciones fiscales.

Las presiones indebidas e irregulares habrían llegado a su punto más álgido cuando la contralora departamental expidió la resolución 3173 mediante la cual suspendió a Ana Francisca Coronado, alcaldesa de Suratá, a pocas horas de la asamblea corporativa de la Cdmb, en la que se escogió a los cuatro alcaldes del Consejo Directivo quienes votarán para elegir al próximo director.

Tras la suspensión de la alcaldesa, el gobernador Mauricio Aguilar, de manera exprés, designó a su secretario de Salud como alcalde encargado de Suratá y así aseguró el voto mayoritario en la junta directiva de la corporación.

Además, el denunciante puso de presente la declaración juramentada que presentó el alcalde de Vetas, Hernán Bautista, ante la Notaría Primera de Bucaramanga, en la que denuncia haber sido víctima de presiones indebidas y amenazas por parte del excontralor departamental, Fredy Anaya.

Según el testimonio juramentado del mandatario local, Anaya Martínez habría sido directo con Bautista, a quien le propuso una alianza para que le ayudara con su voto en la asamblea corporativa de la Cdmb.

“En un momento que tal vez se cansó de insistir, me dijo que yo tenía unas situaciones y unos temas que la Contraloría había hallado y que llevaba mucho tiempo esperando por lo cual, si no le daba respuesta ese día, no podía esperar más y les iba tocar actuar. Se dirigió a Deker y le preguntó que cuánto tiempo llevaba dándole espera a ese tema y el señor Deker respondió que mucho tiempo, que ya se debía avanzar”, dijo Bautista en su testimonio.

Horas antes de la asamblea el alcalde fue notificado de la apertura de una investigación fiscal exprés en su contra por parte de la Contraloría Departamental.

Por estos hechos, el director de la Cdmb le solicitó a la Fiscalía investigar penalmente al gobernador Mauricio Aguilar; a la contralora departamental, Blanca Luz Clavijo; y al excontralor Fredy Anaya, por los delitos de concierto para delinquir.

Lea ambién: Polémica por suspensión de alcaldes a pocas horas de la asamblea corporativa de la Cdmb