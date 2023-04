Las dudas del contrato de $40 mil millones de la Alcaldía de Bucaramanga

¿Urgencia manifiesta?

Reparos de la Empas

De hecho, ante las advertencias realizadas por la gerente de la Empas, el exsecretario jurídico del municipio, Camilo Quiñóñez, recomendó suspender el proceso hasta tanto no se diera solución de fondo a dichas quejas. Sin embargo, días después de dar su concepto, dicho funcionario salió de la administración local.

“Lo único que nos falta es la certificación por parte de la Alcaldía de Bucaramanga desde el año pasado. Eso fue lo que no permitió que el Gobierno aprobara el proyecto, porque esas dos certificaciones de planeación e infraestructura municipal jamás se dieron. La empresa no se opone al proyecto para dar solución a la comunidad de San Martín, pero ese proyecto que ellos utilizaron fue del 2018, desactualizado, con cambios importantes hidrológicos, topográficos, geotécnicos y estructurales. Lo preocupante es que saquen el proyecto con unos estudios totalmente desactualizados porque las obras que se realizarán requieren de nuevos trabajos e intervenciones”, afirmó Alemán.

Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada por el Gobierno nacional debido a la falta de una certificación por parte de la administración local, que posteriormente terminó contratando su propio convenio directo, pero basado en los estudios de la Empas, sin ninguna autorización de la empresa para tal fin.

Contratistas investigados

Mitigación

Desde marzo 14, un mes atrás, el secretario de Infraestructura municipal, Iván Vargas, había anunciado la adjudicación del contrato de obras de mitigación en el sur de Bucaramanga.

“Una noticia importante para proteger la vida de los bumangueses: hemos adjudicado el contrato que pondrá fin al riesgo que han vivido por más de dos décadas más de 10.000 familias en el barrio San Martín. Lo pedían a gritos. Aquí les cuento qué pasaba en este popular barrio”, trinó Vargas.

Según el funcionario, con estas obras de mitigación se devuelve la tranquilidad a los habitantes de los barrios San Martín y Pablo VI.

“Sus familias y hogares siempre han estado en riesgo, por ello, en noviembre del 2022 decretamos calamidad pública con el fin de tener recursos para llevar ayudas a damnificados y lograr ejecutar de manera rápida y eficiente las obras que necesitaba la comunidad. Para mí es un orgullo solucionar esta problemática que durante años al alcalde y a mí no nos dejaba estar tranquilos cada vez que había temporada de lluvias. Lo que no se pudo solucionar en administraciones pasadas, en esta, junto al alcalde, Juan Carlos Cárdenas. No decimos, hacemos”, publicó el secretario de Infraestructura.