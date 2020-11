Las irregularidades financieras que llevaron a la quiebra a Ferticol

En debate de control político ante la plenaria de la Asamblea de Santander el gerente de la Empresa Fertilizantes de Colombia, Ferticol, Juan Carlos Sierra, denunció que la entidad fue víctima de una serie de irregularidades administrativas y financieras en los últimos cuatro años que la llevaron a su iliquidez total.

Según el Gerente, las inconsistencias son tales, que incluso no existen estados financieros de la empresa de fertilizantes desde enero del 2017.

“No hay estados financieros de las vigencias 2017, 2018, 2019 y 2020, los últimos fueron los que yo dejé cuando me retiré del cargo en 2016, desde ese momento no hay estados financieros. Desde el 2018 no existen ejecuciones presupuestales. Desde el 2018 se hicieron compromisos contractuales sin certificados de disponibilidad presupuestal, sin registros presupuestales, es decir sin el lleno de los requisitos. No hay expedientes de la contratación desde el 2017. Se hicieron contratos que afectan vigencias futuras sin la debida autorización y el presupuesto del 2020 no fue presentado a la junta directiva, pero se adquirieron compromisos”, advirtió Sierra.

Así mismo, el gerente de Ferticol advirtió irregularidades en la administración de los recursos que recibía la empresa durante el cuatrienio pasado.

“Existe también evidencia de haber realizado contratos verbales. Contratos de palabra que además fueron pagados. Se vendió una cantidad indeterminada de chatarra, desmontaron tanques de almacenamiento y la línea de conducción de la Ciénaga a la planta de Ferticol, se consideró chatarra y se vendió, pero la plata no entró a la compañía. La plata no entró a los registros contables. La plata se manejó como un negocio de bolsillo, como si Ferticol fuera una tienda, no una empresa industrial y comercial que es”, agregó el funcionario.

Cobros irregulares

Además de las irregularidades por la falta de los estados financieros y el respectivo registro contable de los últimos cuatro años en Ferticol, el actual Gerente de Ferticol también denunció cobros irregulares por parte de funcionarios, contratistas, sindicatos e incluso exgerentes, que ahondaron aún más la crisis financiera de la entidad.

“Hay evidencia del doble cobro y reconocimiento de acreencias, por parte del doctor Juan Carlos Reyes Nova, actual director de la Cdmb, que trabajó en Ferticol 9 meses y 20 días como gerente, por lo que tenía derecho por ley a una liquidación de $33 millones, de los $33 millones, se le abonaron $22, es decir, al doctor Reyes se le quedaron debiendo $11 millones, el señor Reyes demandó en un proceso en el Juzgado Laboral y por los $11 millones terminaron haciendo un contrato de transacción donde le reconocen $346 millones, ¿así qué plata alcanza?”, denunció el Gerente de Ferticol.

Del mismo modo, Juan Carlos Sierra aseguró que los gerentes de Ferticol, por ser de libre nombramiento y remoción, sus procesos laborales no se llevan a la jurisdicción ordinaria sino ante el contencioso administrativo.

“Además de reconocerle lo que no se le debía reconocer, se llevó ante una instancia ilegal”, agregó el funcionario.

Esta redacción intentó comunicarse con el hoy director de la Cdmb, Juan Carlos Reyes, pero no fue posible la comunicación.

No hubo ingresos reales por venta de lotes

Juan Carlos Sierra también advirtió que de los $70 mil millones que tenía proyectado recaudar Ferticol por la venta de cinco de sus seis lotes, para la repontencialización y modernización de la empresa, realmente ingresaron a las arcas de la entidad $28 mil millones.

“De esos $70 mil millones que eran los que deberían ingresar a la empresa, la venta de los lotes se hizo como lo demanda la ley. Mientras yo fui gerente yo recibí $28 mil millones que se invirtieron en la empresa y en la fiducia, dejando unos ingresos cercanos a los $40 mil millones. Pero a hoy en la fiducia no hay nada, incluso se le debe a la fiducia una plata”, puntualizó el gerente de Ferticol.

Se espera que próximamente la Gobernación presente el proyecto de ordenanza solicitando la autorización de la Asamblea para liquidar Ferticol.