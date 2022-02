“Las maquinarias”: las críticas al polémico termómetro de Ingrid Betancourt

Según Ingrid, su termómetro para definir adhesiones es el concepto que denominó como “las maquinarias”. En el tablero le presentaron a 14 precandidatos y, como si se tratara de deshojar margaritas, empezó a decidir. La mayoría fueron dudas.

De entrada descartó una alianza con el precandidato Gustavo Petro, a quien apoyó en la segunda vuelta de los comicios de 2018. Luego, afirmó que se uniría con el exalcalde de Bucaramanga, Rodolfo Hernández.

Hasta ese punto el termómetro de Ingrid parecía funcionar. Pero aparecieron las dudas.

No supo identificar si Óscar Iván Zuluaga (Centro Democrático), Federico Gutiérrez (Firmas), David Barguil (Conservador), Enrique Peñalosa (La U), Gilberto Murillo (Colombia Renaciente) y Milton Rodríguez (Colombia Justa y Libres) tenían maquinarias.

El radar de Ingrid se volvió a activar con sus excompañeros de la coalición Centro Esperanza:

“Alejandro Gaviria no porque se alió con las maquinarias. Juan Manuel Galán sí porque él no tiene maquinarias, el partido de él es un partido sin maquinarias. ¿Juan Fernando Cristo? A ver, yo le creo a Juan Fernando cuando él me dice que no tiene maquinarias, entonces espero que no me desdiga”, afirmó.

En redes la candidata es tema de conversación por su aparente desconexión con el panorama político del país.