Las movidas secretas de políticos para quedarse con el control de la Cdmb y la CAS

“Nosotros estábamos en salón donde se estaba dictando la socialización del Plan de Vigilancia y Control Fiscal para este año. Él, (Fredy Anaya) estaba en la fuente de piedras y ahí nos iba llamando uno a uno, pero antes teníamos que dejar los celulares. A mí me dijo que lo tenía que ayudar para votar por los alcaldes que él dijera para el Consejo Directivo de la Cdmb. Además dejó en claro que él era el que seguía mandando en la Contraloría, si no accedía a sus órdenes me mandaba a empapelar”, contó el mandatario local a esta redacción.

Presión en las provincias

El delegado del Presidente Petro

Anaya y Durán se defienden

Al ser consultado por esta redacción, Fredy Anaya desestimó cualquier información de presuntas presiones indebidas por parte suya a los alcaldes de las provincias para recuperar el control de la Cdmb, y afirmó que todo se debe a una persecución mediatica.

“Quiero decirle que su fuente es muy mala. Ese restaurante se llama Humus y no es cierto. Dígale a su fuente que le diga qué día, y que hoy existen celulares que toman todas las fotos, que le mande una, si es cierto que la mande. Dejen de hablar tanto y dejenme en paz. Ojalá ese y todos mis amigos pudieran ser directores”, respondió el excontralor de Santander.

Anaya reconoció que sí es amigo de Alberto Rodríguez mientras que el senador Jaime Durán negó realizar gestiones burocráticas con el actual Gobierno Nacional.

“Yo no tengo ningún cargo con este Gobierno. Ojalá tuviera todo el poder que dicen que tengo. A mí me achacan tantas vainas. Jamás he pedido un cargo en el Gobierno. No tengo ninguna representación política allá”, dijo el senador Durán a vanguardia al responder a las preguntas de este medio sobre las denuncias y versiones políticas.