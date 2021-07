‘No fueron $150, sino $1.500 millones’

Contrario a lo afirmado por Claudia Toledo, el abogado Jhon Franco, apoderado del contratista Octavio Reyes Sarmiento, afirmó que la exsecretaria de Infraestructura miente y que no recibió $150 sino $1.500 millones como coima por el direccionamiento de la licitación.

Vanguardia tuvo acceso a las declaraciones juramentadas que el contratista Reyes le entregó a la Fiscalía a mediados del 2018, sobre la forma como se quedó con el millonario contrato de obra del estadio Alfonso López y que fueron aceptadas por la Fiscalía como colaboración efectiva con la justicia.

En su relato, Reyes Sarmiento afirma que fue Lenín Pardo, esposo de Claudia Toledo, quien en 2014 lo buscó para que participara en la licitación pública para reforzar la estructura del estadio a cambio de una comisión del 15% del valor del contrato.

“Él (Lenín Pardo) me entregó la información en medio magnético, no recuerdo si CD o USB, lo que sí recuerdo es que yo envié a Bogotá por correo electrónico para que me analizaran la información. La información contenía era el presupuesto y el análisis de los precios unitarios tanto de lo general como de cada uno de los escenarios, eso fue más o menos en el segundo semestre del 2014”, relata el contratista.

Tras analizar que el contrato era viable, Reyes aceptó participar en la licitación y pagar la coima del 15% del valor total del contrato.

En enero del 2015, la administración Aguilar cerró el proceso licitatorio en el cual la Unión Temporal Reforzamiento 2015, representada legalmente por Octavio Reyes, fue el único oferente. Días después, Claudia Toledo, esposa de Lenín Pardo, le adjudicó el millonario contrato.

El pago de la coima

Una vez lista la adjudicación del contrato, relata Reyes, Lenín Pardo comenzó a presionar por el pago de un anticipo de al menos $1.000 millones de los $1.500 millones pactados como coima.

“Cuando ingreso Movipetrol a la Unión temporal yo le explico que debemos dar la primera exigencia de pago hecha por Lenín Pardo. Artemio Suárez me da $400 millones, porque ya se había adjudicado el contrato, o sea que ya se había cumplido la condición de adjudicación que había dicho Pardo. Artemio me da esa plata a mí, eso fue en marzo o principios de abril del 2015, yo tomo la plata en un bolso que me entregó... al frente de la entrada principal del edificio Metropolitan... y ahí me fui con el dinero para la casa de Lenín Pardo y le entregué la plata personalmente... en un conjunto en Cañaveral.... Él me dijo que como la primera exigencia era $1.000 millones y solo llevé $400 millones, me dijo que para cuándo la otra parte, Sin embargo, yo le indiqué que tenía que hablar primero con Artemio Suárez, quien era el capitalista”, indicó el contratista.

Para reponer el pago de los $400 millones que se adelantaron de coima, Reyes suscribió un contrato por $900 millones con la empresa Aseding Ingeniería, de propiedad de Artemio Suárez, con el supuesto objeto de transportar material de obra. Con este contrato se pasaron varias facturas y cuentas de cobro para conseguir que la administración desembolsara los recursos.

“El contrato se suscribió el 26 de mayo del 2015 y se presentó ante la fiducia el 30 de mayo del mismo año, de los cuales se hizo un anticipo de $400 millones con los que se le pagó a Artemio Suárez el préstamo (para pagar la coima). El 10 de junio del mismo año, se realiza Otrosí al contrato y se adiciona en valor por $450 millones, finalmente el contrato terminó valiendo $1.350 millones. El 12 de junio de 2015 se presenta otra cuenta de cobro ante la fiducia por valor de $700 millones por la presión de Lenín Pardo de que se le completaran mínimo $700 millones. “Artemio Suárez me hace un cheque por valor de $300 millones de la cuenta de Aseding ingeniería. Para concretar de esta empresa se cancelaron la suma de $700 millones a Lenín Pardo”, agregó en su relato Reyes.

El contratista asegura que para lograr cumplir con el pago total de la coima convenció al arquitecto Hugo Sánchez de prescindir del contrato de obra para excavación y concreto de la cimentación del estadio, firmado por $2.127 millones. Como Sánchez ya había pasado una cuenta de cobro de anticipo por $744 millones, Reyes Sarmiento le habría entregado este dinero a Pardo. “El 7 de julio del 2015 el señor Hugo Sánchez me reintegra la suma de $735 millones, de estos dineros le entregué a Lenín Pardo la suma de $700 millones en efectivo”.

Facturas y contratos ficticios

Para terminar de pagar la coima pactada, finalmente Octavio Reyes procedió a facturar y firmar contratos ficticios a través de otras empresas que eran de su propiedad pero no estaban registradas a su nombre.

“Con IM Ingenieros, una empresa que fundé en el 2009 con unos amigos.. y luego me la cedieron, hicimos un contrato inicial de mano de obra y suministro de materiales por valor de $1.129 millones. El primer desembolso fue una cuenta de cobro por $334 millones. El 7 de octubre de 2015 me empezó a presionar Lenín Pardo por más plata y yo presenté una cuenta de cobro por $327 millones, de ahí saqué $300 millones para el señor Pardo”, puntualizó Reyes.

‘Préstamos’ al interventor

Dentro de su relato ante la justicia, Octavio Reyes reconoce que le hizo una serie de giros a Ivy Xiomara Suárez Gómez y Andrés Mauricio Díaz, ambos relacionados con la interventoría. “El interventor Andrés Mauricio Díaz llevaba la cuenta de cobro ya lista y aducía un anticipo y el respectivo contrato y eso se pasaba a la fiducia, él me pidió esa plata supuestamente para pagar la nómina pero nos dimos cuenta que pagaba la mitad de la nómina y el resto se la quedaba él. Esos préstamos no eran por ninguna relación de amistad ni tampoco dijo cuándo me los devolvía, pues yo entendí que era una solicitud del interventor, por la función que hace en la obra. Él no devolvió nada, salvo cuando se hacía el giro a Ivy Xiomara, él, Andrés Mauricio Díaz, inyectaba a nuestra caja menor sumas de $10 y $15 millones, que en total no sumaron más de $80 millones. Esos dineros se le deben restar el total que se le giró $480 millones”, puntualizó Octavio Reyes.

“No hay pruebas”

Por su parte el abogado Iván Cancino, representante del senador Richard Aguilar, aseguró que no existe ninguna prueba que vincule al exgobernador de Santander con hechos de corrupción, desestimando así la versiónde la exsecretaria Toledo.

“Ella raya con la violación de la reserva sumarial. Nosotros nos hemos opuesto con memoriales sustentados de todas las contradicciones de ella, para que no se le otorgue el principio de oportunidad si se basa en declarar en contra de Richard Aguilar, es así que le hemos expuesto a la Fiscalía General, Fiscalía Santander y Corte Suprema todos los motivos por los cuales un principio de oportunidad para ella no prosperaría porque no está diciendo las cosas ajustadas a la realidad y se ha contradicho cada vez que habla.

Cancino reconoció que sí existe una indagación en contra del senador Aguilar Villa al cual el exgobernador ha respondido a todos sus llamados.

“Que ella responda por lo que tiene que responder que nosotros a la Corte Suprema de Justicia a través de las vías judiciales le hemos explicado el comportamiento del doctor Richard Aguilar punto por punto y él jamás ha contrariado la Ley, puedo decir, sin violar la reserva del sumario, que todas las demás personas citadas por ella como que conocen alguna actividad irregular la han desmentido, nadie corrobora su versión”, agregó Cancino.

“Falso testimonio”

El abogado Jaime Lombana, defensor de la exsecretaria Claudia Toledo y de su esposo, Lenín Pardo, desestimó el testimonio del contratista Octavio Reyes en este caso.

“El contratista indujo en error a la justicia con un principio de oportunidad dando la versión de que la única que se había apropiado de los recursos era Claudia Toledo, cuando él sabe que hay otros autores partícipes en esos hechos, incluyendo a Aguilar y como él engañó a la justicia con esos relatos, ahora no le queda nada distinto a sostener que fue Claudia la que se robó todo el dinero. Claudia solo recibió $150 millones, el resto de la plata se repartió en los demás partícipes en esa contratación ilícita”, indicó Jaime Lombana.

Del mismo modo, Lombana asegura que fue el propio contratista el que repartió los $1.500 millones a todos los participantes del acto de corrupción.

“Sin entrar en detalles de cifras, pero al contratista le hacen el pago y el reparte a cada uno de ellos. Claro el contratista que inició el principio de oportunidad, en el principio de oportunidad solamente menciona a Claudia y a Lenín, posteriormente Claudia acepta su responsabilidad pero no fue sola la que recibió los $1.500 millones, eso se dividió entre estas personas por orden de Aguilar”, agregó el abogado.

Actualmente los esposos Claudia Toledo y Lenín Pardo son dueños de dos propiedades: una en Cañaveral y otra en un condominio de Mensulí.

Tanto Toledo como Pardo están a la espera de un principio de oportunidad, mientras que afrontan el proceso penal en su contra por las irregularidades en el contrato de reforzamiento del estadio Alfonso López, el cual está en fase de audiencia preparatoria para juicio.