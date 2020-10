Leonidas Gómez renuncia al Polo, pero continúa como Diputado de Santander

Según Leonidas Gómez, diferencias de fondo con los postulados del Polo Democrático conllevaron a su decisión que solicitar la escisión de dicha colectividad política, sin tener que perder la personería jurídica de Dignidad Santandereana.

“Yo me quería retirar del Polo, pero si me hubiera retirado hubiera perdido la curul. En cambio, en este momento, aprovechando la Ley 1475 del 2011 que ampara las escisiones de los partidos me retiro, formo parte como de sietes tendencias del Polo que se retiran y quedamos con personería jurídica”, señaló Gómez Gómez.

Continúa en la Asamblea

Del mismo modo, Gómez Gómez aseguró que no renunciará a su curul como Diputado de Santander, como se ha venido insinuando desde su renuncia a la militancia con el Polo.

“Yo no voy a renunciar. Yo quiero quedarme en la Asamblea, jugar mi papel en la Asamblea. Más bien aspiro a jugar un papel nacional a partir de este partido, del cual de hecho soy uno de los fundadores. Siendo Diputado de Santander he liderado reuniones y foros con los diputados de los departamentos productores de panela, los arroceros, los palmicultores, textileros. De manera que no necesito aspirar a la Cámara ni al Senado para tener un papel nacional. Además, porque si nosotros le entregamos las puertas abiertas para que esta Gobernación haga lo que se le dé la gana sin que haya control político, pues felices ellos, si eso es con nosotros haciendo todas las denuncias que hacemos y se siguen haciendo atropellos, no hay un solo contrato que no despierte sospecha, cómo sería si renuncio”, acotó el diputado Gómez.

“Ni de izquierda, ni de derecha”

Al mismo tiempo que anunció su renuncia al Polo, el diputado de Dignidad Santandereana anunció la creación de un nuevo partido alternativo, mediante el cual buscará tener representación en las elecciones legislativas y respaldar al candidato de centro para las presidenciales del 2022.

“La idea es que haya un partido que no sea ni de izquierda, ni de derecha y que se objetivo sea generar riqueza con equidad. Es un partido destinado a apoyar a los pequeños, medianos y grandes empresarios nacionales que son los que generan empleo. Será un partido que procure la democracia, la participación integral de todas las personas, el bienestar social, la calidad de vida, pero sobre todo los principios morales y éticos en la administración pública, que se acabe la robadera”, anunció Leonidas Gómez.

En las elecciones legislativas del 2018, Leonidas Gómez fue el senador más votado en Santander con 84.821 votos; la segunda votación más alta de la lista del Polo, detrás de Jorge Robledo quien obtuvo 226.099 votos.

En las elecciones locales del 2019, Leonidas Gómez obtuvo la segunda votación más alta a la Gobernación de Santander con 332,189 votos.