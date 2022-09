Ley Bucaramanga 400 años: mucha fiesta y nada de los $10 billones prometidos

Anuncios en el aire

Sin embargo, hoy 22 meses después de promulgada, el alcalde Cárdenas reconoce que no hay ni un solo proyecto viabilizado o financiado por la Nación, de los 29 anunciados en el marco de la Ley 400 años.

Cruce de versiones

Para el alcalde de Bucaramanga, a pesar de haber presentado el paquete de proyectos de inversión prioritaria para la ciudad, la falta de tiempo y el poco respaldo para la gestión de los mismos por parte de la bancada santandereana en el Congreso terminó hundiendo la posibilidad de obtener los recursos de la Nación.

“Esto simplemente nos tocó patinarlo solos. Estuvimos presentando proyectos por todas partes: Regalías, Planeación Nacional, para colegios, parques, centros vida, entre otros, pero cuando la Ley quedó reglamentada ya no había forma de coneguir recursos. Lo único que salió fue la estampilla conmemorativa. No hubo ninguna proactividad de los congresistas de la región porque siempre pedí que todo lo que se pudiera gestionar fuera sin intermediarios. Saque sus conclusiones”, señaló Cárdenas a Vanguardia al ser consultado por los proyectos anunciados.

Pero una opinión completamente diferente tiene la exrepresentante Nubia López, quien señala que su labor como congresista fue promover ante el legislativo la Ley ‘Bucaramanga 400 años’, pero que de ahí en adelante la responsabilidad recaía en la Alcaldía, desde donde se debía gestionar los proyectos ante los diferentes ministerios.

“Yo impulsé la ley en pro de Bucaramanga, pero muy clarito lo dije desde el principio: si el Alcalde no viabiliza y no tiene los proyectos para Bucaramanga 400 años listos, pues era difícil que el gobierno le girara los recursos. No había proyectos listos”, explicó a esta Redacción la excongresista.

Por su parte el exrepresentante liberal, Víctor Manuel Ortiz, calificó de injusto que el alcalde Cárdenas culpe a los congresistas santandereanos por la falta de gestión, cuando en los respectivos ministerios no están viabilizadas las iniciativas, ni hay radicados proyectos en fase III, requisitos mínimos para poder iniciar estos trámites.

Esa responsabilidad, según Ortiz, recaía en los entes territoriales y de forma particular en la Alcaldía de Bucaramanga, por ser este municipio el beneficiario de las posibles inversiones.

Varias fuentes que hicieron parte de las mesas de trabajo del Fondo de la Ley ‘Bucaramanga 400 años’ le explicaron a la Unidad Investigativa de Vanguardia que las pujas entre el alcalde Cárdenas y el gobernador, Mauricio Aguilar, e incluso funcionarios del Gobierno Nacional, terminaron afectando la gestión de los proyectos.

“Tuvimos una serie de reuniones en tres meses de trabajo con la Alcaldía de Bucaramanga. Fueron reuniones decepcionantes, empezando que siempre había un funcionario distinto por parte del Municipio. Lo primero que le dijimos fue que, en vez de anunciar esa lista de mercado, se enfocaran en apuntarle a uno o máximo dos proyectos para poder recibir unos $500 mil millones del Gobierno Nacional, pero no fue posible hacerlos entrar en razón. Incluso, en los últimos encuentros les propusimos que los proyectos que estaban en el Cepic o banco de proyectos de la Nación, los radicáramos ante el Fondo y así agilizar el proceso, pero tampoco les gustó. El Municipio no supo articular los proyectos, solo se dedicó a mostrar renders y no presentó una propuesta en fase cinco, como ordena la Ley 2062”, señaló una fuente, que estuvo involucrada en el proceso.

En el registro de las reuniones de trabajo del Fondo de la ley ‘Bucaramanga 400 años’, aparecen como participantes el secretario de Infraestructura municipal, Iván Vargas; la asesora de la Secretaría de Infraestructura, Yaneth Mantilla León y el exsecretario de Planeación municipal, Julián Silva, por parte de la Alcaldía. También participaba Mery Luz Hernández, secretaria de Cultura departamental, por parte de la Gobernación. A los encuentros también asistían congresistas de la bancada santandereana.

Ni el gobierno departamental ni el Ministerio de Cultura respondieron a Vanguardia sobre la fallida inversión del Gobierno Nacional para conmemorar los 400 años de fundación de la capital santandereana.

