Liga de Gobernantes Anticorrupción, movimiento de Rodolfo Hernández, podrá pedir personería como partido político

Beneficios de la personería

Además, la Liga de Gobernantes ya no tendrá que pagar una póliza ni recoger firmas cada vez que se presente a una contienda electoral y podrá sancionar a los militantes que no cumplan con las normas ni el estatuto de su colectividad.

Avales de la discordia

Pero sin duda, el principal beneficio de la Liga como partido político será que podrá entregar avales a sus militantes de cara a las elecciones regionales y locales del próximo año.

Pero esta herramienta podría convertirse en un arma de doble filo al interior de las filas rodolfistas donde desde tiempo atrás varios de sus dirigentes ya se han venido enfrentando precisamente por la entrega de avales, tal y como sucede entre el exgobernador Mario Camacho y el director político de la Liga, Oscar Jahir Hernández.

“Existen grandes diferencias al interior de la Liga por el tema de los avales. Oscar Jahir y Mario Camacho ya se han enfrentado en varias oportunidades porque al parecer Camacho ya está comprometiendo avales en San Gil, Rionegro y Piedecuesta. Situación que no fue del agrado de Oscar Jahir”, explicó una fuente al interior del movimiento político.

El exgobernador Mario Camacho, quien logró que su ahijada política, Erika Tatiana Sánchez, fuera elegida representante a la Cámara por la Liga, negó estar comprometiendo avales y de paso desestimó tener diferencias con Oscar Hernández.

“Hace meses no paso ni por el frente de esa sede política. Entre amigos no se discute nada. Me une una amistad de más de 30 años y no existe motivo alguno para discutir con él. La fuente es mentirosa”, señaló Camacho a Vanguardia.

Por su parte, el director político de la Liga de Gobernantes no negó ni confirmó la versión sobre las peleas internas por la entrega de avales.

“Desde hace 2 años y medio que vengo trabajando de la mano con el ingeniero por este sueño de la Presidencia. Estamos cien por ciento enfocados en ese propósito y nada más. Ya van cinco lunes de la supuesta reunión en la que supuestamente me iban a retirar de la campaña y aquí sigo al lado del ingeniero luchando por este sueño”, respondió Oscar Jahir Hernández.

