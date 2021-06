Los alcances de la reforma a la justicia aprobada en el Congreso

Digitalización y acceso a la justicia

Reglamentación de la disciplina judicial

Equidad de género

Aumento presupuestal

Exclusión del ‘mico’

Así mismo, el coordinador ponente Miguel Ángel Pinto, señaló que en el Senado se corrigió el artículo 67 del proyecto de ley abría las puertas para que un ciudadano con profesión diferente al derecho pudiera aspirar a ser juez o magistrado de la República, tal y como lo advirtió en su momento el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Luis Antonio Hernández.

Según Pinto Hernández, todo se debió a un error de redacción del artículo que daba a malas interpretaciones del mismo.

“El artículo fue aprobado en Cámara con una muy mala redacción que dejaba unas interpretaciones que no eran. Lo que se establece es que, para poder acceder a los cargos, es que las profesiones afines al derecho, los estudios realizados en área afines al derecho se puedan homologar como experiencia como se hace para cualquier cargo público. El requisito de ser abogado para ser juez o magistrado no se quitó. Sin embargo, dicha homologación de experiencia con carreras afines no se puede acreditar para aspirar a magistrados de las altas cortes”, acotó Miguel Ángel Pinto.