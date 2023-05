Los dos fallos judiciales que confirmarían a la Cdmb como autoridad ambiental de Bucaramanga

“El artículo 7 de la Ley Orgánica 1625 de 2013 no derogó, ni expresa ni tácitamente, el requisito poblacional de que trata el artículo 66 de la Ley 99 de 1993 respecto de las áreas metropolitanas; antes bien, la revisión de los antecedentes legislativos a los que se refiere la defensa da cuenta de que el legislador de 2013 ratificó esa exigencia y, por lo tanto, no se encuentra razón para considerar que no se encuentra vigente”, consideró el Ministerio Público.

“El Tribunal advierte que en el caso concreto no se cumplió con el anterior requisito, como quiera que el censo realizado en el año 1985 da cuenta que el Área Metropolitana de Bucaramanga cuenta con una población aproximada de 553.6701; es decir, no se supera el millón de habitantes exigido por la ley para que la autoridad accionada se constituyera como autoridad ambiental, desconociendo en este caso lo dispuesto en el citado artículo 66, encontrándose configurado el cargo de nulidad de infracción de las normas en que debería fundarse”, concluye el Tribunal.

Según el fallo judicial, el acto administrativo no cumplió con el requisitos exigidos por la Ley para que el AMB pudiera asumir como autoridad ambiental, toda vez, que el censo del año 1.985 reporta que el área metropolitana de Bucaramanga no tiene más de un millón de habitantes.

Siete días después del fallo del Tribunal Administrativo, la Sección Primera del Consejo de Estado resolvió en segunda instancia el recurso de apelación interpuesto por el abogado Gustavo Villamizar Motta en contra del Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, dejando en firme el auto de 10 de octubre de 2019 proferido por el Tribunal Administrativo de Santander decretó la suspensión provisional de los efectos del Acuerdo Metropolitano 031 de 2014, por el cual el Área Metropolitana de Bucaramanga, AMB, asumió como autoridad ambiental.

A pesar de la estricta defensa del AMB que insistió en que el Tribunal Administrativo no era la autoridad competente para pronunciarse sobre la legalidad del Acuerdo Metropolitano 031 de 2014, el Consejo de Estado ratificó lo determinado por el Tribunal de suspensión provisional.

“La circunstancia que en el auto de 10 de octubre de 2019, el a quo no se haya pronunciado sobre la falta de competencia, no invalida la decisión porque en los términos del artículo 320 de la Ley 1564 de 1.º de julio de 201227, el recurso de alzada tiene por finalidad que el superior examine la cuestión decidida en relación con los reparos que formule el apelante y en el sub examine la Sala explicó por qué no se configuró la falta de competencia del Tribunal Administrativo de Santander, por tanto el argumento no está llamado a prosperar” concluyó el Consejo de Estado.

