Los malos olores de la Ptar de Barichara

En el 2011, cuando Israel Agón finalizaba su primer periodo como Alcalde de Barichara, suscribió un convenio interadministrativo con la Gobernación de Santander por $1.750 millones para la construcción de la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales, Ptar, para el municipio patrimonio de Colombia.

Además: Los chats que salpican al representante Edwin Ballesteros en supuesta red de corrupción

El millonario contrato fue adjudicado al contratista Lenin Darío Pardo, esposo de la exsecretaria de Infraestructura departamental Claudia Toledo, ambos investigados y a punto de ser sentenciados por las irregularidades contractuales en la ejecución de las obras de reforzamiento del estadio Alfonso López de Bucaramanga. Contrato que superó los $22 mil millones.

Si bien el contrato estaba contemplado para ser ejecutado en 9 meses, solo hasta agosto del 2015, es decir cuatro años después, la Ptar fue entregada por parte del contratista, sin embargo, la planta de tratamiento nunca entró en funcionamiento por fallas estructurales.

Además de las adiciones en tiempo, el contrato recibió adiciones presupuestales por más de $400 millones, por lo que la fallida obra terminó costando cerca de $2.300 millones.

Contaminación ambiental

En enero del 2017, año y medio después de entregada la obra, las autoridades de Barichara realizaron una inspección judicial a las instalaciones de la Planta de Tratamiento ante las constantes quejas de la ciudadanía por los olores ofensivos y la contaminación de las fuentes hídricas en las veredas El Chagüete, en Barichara y El Hoyo, en Cabrera.

En el acta de la audiencia, el juez del caso determinó que la Ptar no estaba funcionando, ya que no realizaba ningún tipo de tratamiento ni descontaminación de las aguas negras que llegaban a la planta y que posteriormente eran vertidas a la quebrada Barichara e incluso en el Salto del Mico.

“Desde el 2015 que se recibió la Planta de Tratamiento a la fecha no ha funcionado y está vertiendo todas esas aguas negras en la quebrada Barichara, que es la que atraviesa el casco urbano de nuestro municipio, mientras en Barichara escasea el recurso hídrico. La sorpresa nuestra es que el contratista de la fallida planta de tratamiento es Lenin Darío Pardo, quien está siendo investigado por una red de corrupción”, señaló el concejal de la oposición Milton Chaparro.

Lea también: Comienza el juicio oral contra el alcalde de Barichara, Israel Agón por el fallido proyecto de vivienda La Primavera

Liquidación exprés

Tres días después de la diligencia judicial por los olores ofensivos que emitía la Ptar, el contratista Lenin Pardo y la empresa servicios públicos de Barichara, representada en ese momento por Otto Ferney Bayona (hijo del exconcejal Otoniel Bayona, sancionado por construir unos locales comerciales en la entrada de Barichara sin el permiso del Ministerio de Cultura) firmaron el acta de liquidación del cuestionado proyecto. El documento también fue firmado por Daniel Rojas Rojas, interventor de la obra.

Entre el 2016 y el 2019, Rojas Rojas obtuvo más de 15 contratos con la Alcaldía de Barichara.

La Primavera sin conexión

En noviembre de 2016, la entonces gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Santander, Esant, Mónica Monsalve, firmó el contrato 223-16 por valor de $2.300 millones, con el Consorcio Redes Barichara, conformado por Édgar Leonardo Gómez y Germán Alberto Serrano, con el objetivo de construir las redes de acueducto y alcantarillado de la urbanización de interés social la Primavera.

A pesar de que dicho contrato ya fue liquidado en su totalidad, la red de alcantarillado de La Primavera no fue conectada a la fallida planta de tratamiento de aguas residuales, por lo que las aguas negras de la urbanización, también están siendo arrojadas a la quebrada Barichara.

Un video publicado recientemente en las redes sociales muestra cómo desde la Ptar y el alcantarillado de La Primavera se continúa vertiendo las aguas negras en la quebrada Barichara y el Salto del Mico.

Le puede interesar: Los contratos que tienen al senador Richard Aguilar en la mira de la Corte Suprema

La red de La Primavera

Actualmente en el Juzgado Segundo Penal del Circuito con funciones de Conocimiento de San Gil, se adelanta el juicio oral en contra del exalcalde Israel Agón; Jorge Eliécer Tasco, exgerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara y Leandro Sánchez, constructor del proyecto La Primavera, por las irregularidades en la construcción del proyecto de vivienda de Interés Prioritario en ese municipio de la provincia guanentina.

Los tres sindicados están siendo procesados por los delitos de urbanización ilegal, celebración de contratos sin cumplimiento de requisitos legales, peculado por apropiación, entre otros.

Pero además de La Primavera, Agón, Castro y Sánchez también terminan relaciones en la fallida Ptar de Barichara. Mientras Israel Agón como Alcalde de la época gestionó los más de $1.700 millones de la Gobernación, Eliécer Tasco, como gerente de la Empresa de Servicios Públicos de Barichara fue el encargado de la suscripción formal del contrato, mientras que Leandro Sánchez actuó como supervisor del fallido contrato.

Aunque en los estrados judiciales el proceso contra el exalcalde Israel Agón está en fase de juicio, en la Procuraduría General el proceso disciplinario en contra del exmandatario local por las irregularidades en La Primavera no avanza y por el contrario en tres ocasiones ha estado a punto de archivarse. Actualmente, la investigación disciplinaria está en segunda instancia ante la Procuraduría Regional de Santander.

Sin recursos

En la instalación de las sesiones ordinarias del Concejo el pasado primero de febrero, el alcalde de Barichara, Alfonso Rodríguez (cuota de Israel Agón) reconoció ante el cabildo municipal que la Ptar del municipio estaba siniestrada, razón por la cual iba a necesitar la aprobación de nuevos recursos para construir una nueva Planta de Tratamiento de Aguas Residuales.

“Hacia el mes de noviembre y diciembre del año anterior hicimos visitas al sitio con la CAS donde estamos pidiendo a la CAS que nos ayude con la construcción de una Ptar alterna o una nueva Ptar”, indicó Rodríguez.

Así mismo, el mandatario local aseguró que el agua de la Ptar no se está arrojando en la quebrada Barichara como advierten los concejales de la oposición.

“Allá donde en el video vemos que la quebrada está sucia y que hay una situación que se advierte de calamidad, no se está vertiendo las aguas de la Ptar, las aguas de la Ptar se están vertiendo en el Salto del Mico”, agregó Alfonso Rodríguez.

Por último, el Alcalde señaló que la conexión de la red de alcantarillado de La Primavera con la Ptar solo será posible hasta tanto el municipio no certifique que la Planta de Tratamiento está funcionando en su totalidad.

“Desde la administración anterior se presentó un proyecto a la Esant para conectar a La Primavera con la Planta de Tratamiento. El proyecto está viabilizado, está listo para conectar, pero en este momento está en espera hasta tanto no se pueda certificar que la Planta de Tratamiento está funcionando para ejecutar el contrato. En mi responsabilidad como Alcalde he tenido que decirles que no está funcionando perfectamente”, puntualizó el mandatario local.

Lea además: Alcalde de Barichara, Israel Agón, regresa nuevamente a casa por cárcel

Carrusel de contratos

Lenin Darío Pardo y su esposa, Claudia Toledo, buscan un principio de oportunidad ante la justicia y para tal fin han revelado ante la Corte Suprema y la Fiscalía una serie de denuncias sobre la presunta red de corrupción en contratos de acueductos y alcantarillado en Santander, red que estaría siendo dirigida por los congresistas Richard Aguilar y Edwin Ballesteros.

Dentro de los contratos en lo que participó Lenin Pardo y que habría sido direccionados está el de Landázuri. Sin embargo, Barichara, Vélez y Los Santos están también en la mira de las autoridades.