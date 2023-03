“Los migrantes han aportado a la economía de la ciudad”: alcalde Juan Carlos Cárdenas

Luego de los graves hechos ocurridos en un semáforo de la Carrera 27 de Bucaramanga, donde se desató una violenta riña entre el conductor de un vehículo particular y varios ‘limpiavidrios’, que quedó grabada en video y fue registrada incluso por noticieros nacionales, el alcalde de Bucaramanga, Juan Carlos Cárdenas, hizo un llamado a la tolerancia y el respeto por las normas de convivencia. Además: Entrevista: Alcalde Juan Carlos Cárdenas habló de la crisis de Metrolínea, la inseguridad y los migrantes En entrevista con Vanguardia, el mandatario pidió no generalizar sobre casos de mal comportamiento de migrantes y no alimentar discursos que puedan generar xenofobia. También llamó la atención de la ciudadanía para que se evite dar limosna o dinero a personas en la calle.

¿Cómo analiza el caso de la riña entre el conductor de un vehículo y unos ‘limpiavidrios’, que impresionó tanto a la ciudad?

Lo que ocurrió esta semana es algo que rechazo absolutamente, desde cualquier punto de vista. Muchos creen que es falta de cultura ciudadana y traen a la memoria campañas como las de Antanas Mockus en Bogotá, y ese tipo de respuestas como solución, puede ser, pero yo quiero enviar un mensaje: no podemos seguir patrocinando esa forma de que se mantengan personas en la calle que aparentemente tienen discapacidad, dando limosna, dando plata, hay que dejar que Estado actúe, el Estado es el que tiene que intervenir, no pensar que la limosna es un acto que va a resolver una problemática que es estructural, uno cree que está haciendo una buena obra y muchas veces lo que hace es incentivar una mala práctica.

En este caso se vieron involucrados migrantes, ¿Cómo está el fenómeno de la migración hoy en Bucaramanga?

Conservadores y La U también le quitan el respaldo a reforma a la salud de Carolina Corcho Hay que aclarar que en el episodio estuvieron involucrados migrantes y colombianos, y fueron capturados todos. El mensaje es que los que no cumplan las reglas, simplemente la ley va a actuar. A los migrantes de este caso se les está haciendo un proceso de expulsión, de deportación, respetando la parte legal. Pero hay que decir también que la población migrante en Bucaramanga, que pueden ser unas 60 mil personas, ha contribuido de manera importante al desarrollo económico de la ciudad, hoy cuando uno habla de la tasa de un dígito de desempleo en Bucaramanga, está incluida la población migrante.

¿Y qué tanto alto es el porcentaje de migrantes participando en delitos en la ciudad?

De los delitos registrados, alrededor del 17 por ciento tienen participación de migrantes, pero han sido judicializados. Ahora, no podemos pensar que ahí está el problema. Bucaramanga es una ciudad de migrantes, más del 45 por ciento de los que vivimos aquí somos no nacidos en la ciudad, entonces no podemos dar esa mirada al problema de la migración.

La inseguridad sigue aumentando el miedo en la ciudadanía. ¿Qué está pasando y que está haciendo la administración?

Yo no voy entrar en el debate de la percepción o la realidad en materia de inseguridad, pero sí debo decir que yo no creo que sea bueno criminalizar la ciudad, eso es delicadísimo y muy peligroso, caer en esa tentación. Mire, en el 2019 Bucaramanga tenía un indicador de homicidios que superaba la media nacional, 25 homicidios por cada 100 mil habitantes, hoy estamos alrededor de 16, y hemos perdido pie de fuerza, a Bucaramanga le hacen falta al menos 250 uniformados, y hacemos las solicitudes al gobierno nacional, al director de la Policía, pero hay una realidad que es un problema en la incorporación. Esto no es una excusa, estamos trabajando, hemos invertido en tecnología, en movilidad, y la policía está dando golpes a las bandas delincuenciales, este año se duplicó el decomiso de drogas, el año pasado se desarticularon más de 60 organizaciones, pero hay una cosa que está pasando, Colombia está inundada en coca, y ante eso es muy poco lo que un alcalde puede hacer. Lea también: Gobernador y alcalde piden a la Policía más controles para evitar riñas entre conductores y limpiavidrios

La ciudad está a a expectativa de qué va a pasar con el Ente Gestor de Metrolínea, ¿será liquidado?