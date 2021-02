Los rastros de Cecilio ‘Gigio’ Vera con la política de Santander

Los alcances del controvertido empresario bumangués Cecilio Vera Rojas, quien esta semana fue capturado por el CTI de la Fiscalía por su presunta participación en la banda criminal ‘Los Chulos’, no solo estaría relacionado con el financiamiento del grupo criminal dedicado al fleteo a entidades bancarias y residencias.

Según pudo comprobar esta redacción, ‘Gigio’ o ‘Yiyo’ Vera también participó como donante en campañas políticas, tal y como sucedió en el 2018, cuando participó como auspiciante de la candidatura de Édgar Gómez Román a la Cámara de Representantes en las pasadas elecciones legislativas por el Partido Liberal.

Así quedó registrado en el aplicativo de Cuentas Claras del Consejo Nacional Electoral, CNE, donde el hoy Representante ‘rojo’ reportó haber recibido $5 millones como donación por parte del controvertido ‘Gigio’ Vera.

Según el reporte Gómez Román, de los $450 millones que recibió en campaña, $120 millones fueron donaciones.

“Cecilio y yo somos amigos desde hace muchos años. Nos conocimos cuando fuimos vecinos en Lagos del Cacique. Él nos ayudó a mí y a Jaime (senador Jaime Durán) en la campaña pasada. A mí me apoyó con $5 millones, a Jaime no sé. Estoy muy extrañado con todo lo que está sucediendo con él, todos en la ciudad conocíamos a Cecilio como un reconocido empresario del sector eléctrico y del deporte”, señaló Édgar Gómez.

En el aplicativo de Cuentas Claras del CNE, el senador Liberal Jaime Durán no reportó ningún aporte por parte de Cecilio Vera a su campaña al Congreso en el 2018.

“Lo que sucede es que Édgar y yo fuimos fórmula al Congreso en el 2018. Cecilio de pronto le hizo un aporte a la campaña de Édgar, pero a mí no me ayudó, porque en realidad yo no era tan cercano a Cecilio. No recibí ni donaciones ni votos”, afirmó Jaime Durán.

Aspiración a la Alcaldía

Pero las relaciones políticas de ‘Gigio’ Vera no solo se remontaron a su amistad con el representante Gómez Román. En 2019. Vera Rojas fue precandidato a la Alcaldía de Bucaramanga a través de recolección de firmas, sin embargo, tres meses antes de los comicios, ‘Gigio’ desistió de su aspiración y junto con el Movimiento Comunal de Bucaramanga al Concejo, aterrizó en la campaña de Claudia Lucero López, esposa del senador Liberal Miguel Ángel Pinto y tía del exgobernador Didier Tavera, tal y como lo contó en su momento La Silla Vacía.

Según varias fuentes al interior del partido Liberal, Cecilio Vera tuvo sus acercamientos a la colectividad ‘roja’ gracias a su amistad con el exgobernador de Santander, Mario Camacho, condenado por actos de corrupción. Esta redacción intentó comunicarse con el exmanatario pero no fue posible la comunicación.

El proceso penal

El pasado viernes, agentes de la Policía Metropolitana de Bucaramanga capturaron al empresario Cecilio Vera y 10 personas más, sindicados de pertenecer a la banda ‘Los Chulos’, dedicada al hurto a entidades bancarias y viviendas.

Los capturados fueron señalados de haber incurrido en los delitos de concierto para delinquir, hurto calificado y agravado, porte ilegal de armas de fuego y porte ilegal de armas de fuego de uso privativo de las fuerzas militares, secuestro simple y secuestro de nave.