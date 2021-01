Los retos de Margarita Cabello como Procuradora General de la Nación

Margarita Cabello Blanco asumió ante el presidente de la República, Iván Duque, como Procuradora General de la Nación. La primera mujer en ocupar ese cargo en el país.

La Lucha contra la corrupción, independencia en sus actuaciones y el cumplimiento de la sentencia de la Corte Internacional sobre el caso Gustavo Petro, serán algunos de los principales retos que tendrá Cabello Blanco al frente de la Procuraduría General.

Lucha contra la corrupción

En el acto de posesión, el presidente Iván Duque exhortó a la nueva Procuradora, Margarita Cabello, a trabajar irrestrictamente en la lucha contra la corrupción.

“La lucha contra la corrupción debe ser irrestricta en todos los frentes, en todos los momentos, en todas las regiones. No puede adaptarse del discurso a la acción, según las amistades o relaciones. Esa será también una diferencia que marcará el destino del Ministerio Público, porque la corrupción no puede verse por las ranuras si no necesita la objetividad permanente”, indicó el presidente Duque.

Acatamiento del fallo de la CIDH

Para Hernando Herrera, director de la Corporación Excelencia en la Justicia, el gran reto de Margarita Cabello al frente de la Procuraduría tiene que ver con la sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, CIDH, en la que se imparte la orden al Estado de adecuar las normas de derecho disciplinario y fiscal en relación a las investigaciones y sanciones a funcionarios públicos elegidos por voto popular.

“El primer reto es darle un debido alcance e interpretación benévola para las importantes funciones que cumple la Procuraduría al fallo con relación al Caso Petro dado a conocer por la Corte Interamericana. Ese fallo, para nosotros desafortunado, pone en vilo y merma las importantes capacidades que tienen la entidad y la Contraloría en materia de la lucha contra la corrupción y debida sanción de los funcionarios públicos elegidos mediante voto popular. Por eso, se genera una obligación para no entrar en desmedro de esas importantes facultades que tiene la Procuraduría”, indicó Herrera.

Llamado de independencia

Otro de los retos que tendrá Margarita Cabello al frente del Ministerio Público, será la de demostrar que sus actuaciones son independientes, esto, tras venir de presidir el Ministerio de Justicia en la administración del presidente Duque y su cercanía con Cambio Radical.

“Más allá del origen, se debe exigir que, una vez posesionada, la doctora Cabello ejerza sus funciones con ánimo garantista, imparcial, y sin consideración de las personas que antes tuvo como compañeros de trabajo”, agregó el director de la Corporación Excelencia en la Justicia.

Cabello Blanco estuvo dos años al frente del Ministerio de Justicia.

“Procuraduría de resultados”

En su discurso de posesión, la nueva Procuradora de la Nación, Margarita Cabello, aseguró que esta será una Procuraduría con resultados, sanciones oportunas y contundentes. Lo primero será dar solución a más de 160 mil procesos que se encuentran abiertos y a hoy no se ha tomado ninguna decisión. Segundo, se implementará un plan de descongestión con el fin de lograr, durante esta administración, que los procesos se resuelvan en forma rápida y confiable. La consagrada labor misional de todos los funcionarios de la Procuraduría será nuestro principal recurso para alcanzar estos objetivos.

“Vamos a ser aliados de los funcionarios que quieran acertar y adversarios incansables de los corruptos e ineficientes. Que no se equivoquen conmigo. Durante mi extensa vida pública he conocido muchísimas personas, pero ese conocimiento no significa complicidad, eso tiene que quedar muy claro para que no se lleven sorpresas”, señaló Cabello Blanco.

Finalmente anunció que el doctor Antonio Thomas Arias será su viceprocurador. Es Abogado de la Universidad Javeriana de Bogotá, con especialización en Derecho de Seguros en la misma universidad.