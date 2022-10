Los salvavidas jurídicos que mantienen a Fredy Anaya en su cargo como Contralor de Santander

En proceso de definición

“Al respecto se comunica que en el documento de informe y paso al despacho del 11 de octubre, que se observa en la anotación 16 del sistema de gestión judicial Samai, se informó al respecto. El expediente se encuentra en el despacho para considerar resolver las solicitudes presentadas, una vez resueltas y recibido el expediente en la secretaría se comunicará lo pertinente. El expediente no se ha devuelto al tribunal debido a que no se han resuelto las solicitudes de nulidad y adición ni el trámite para el cual llegó en segunda instancia”, notificó el Consejo de Estado.

Vanguardia conoció que el Oficio 2022–1004, en el que el Consejo de Estado le notificó a la mesa directiva de la Asamblea Departamental el auto mediante el cual la Sección Quinta de ese alto tribunal suspendía provisionalmente la elección Fredy Anaya como Contralor departamental, aún no ha sido devuelto al Tribunal Administrativo de Santander, toda vez que ante esa sala aún hacen trámite varios recursos interpuestos por la corporación edilicia en contra de la medida cautelar que suspende a Anaya Martínez, la cual aún está pendiente de trámite.

Apelación de Procuraduría

La procuradora 160 Judicial II para Asuntos Administrativos, Xirys María Mora Alvarado, le solicitó al Consejo de Estado revocar la sentencia en primera instancia proferida por el Tribunal Administrativo de Santander a mediados de octubre, mediante la cual se declaraba la nulidad de la Resolución No 034 del 27 de agosto de 2021 de la Asamblea departamental para la convocatoria pública que concluyó con la elección de Fredy Antonio Anaya como Contralor departamental para el periodo 2022 – 2025.

Según el Ministerio Público, el fallo del Tribunal desconoce el principio de congruencia exigible de las decisiones judiciales y excedió su competencia como del juez de simple nulidad, al no circunscribirse únicamente al articulado la Resolución No 034 del 27 de agosto de 2021, de la Asamblea departamental de convocatoria que reguló los parámetros de divulgación y publicidad del proceso de elección de Contralor de Santander.

“Puede afirmarse que, siendo el límite de competencia del juez de simple nulidad para el caso concreto, el análisis de si las reglas de publicidad consignadas en la Resolución No. 034/2021 respetaban o no los mínimos legales y reglamentarios, verificar si el aludido plazo mínimo de diez días calendario se cumplió o no en la convocatoria para elección de Contralor de Santander, tal y como lo hizo la providencia que se recurre, excedió su competencia, siendo dicho asunto del resorte exclusivo del Juez del acto de elección”, afirma la Procuraduría.

En tal sentido, el Ministerio Público considera que sí existió la debida divulgación de la convocatoria para el proceso de elección de contralor 2022 - 2025, ya que ésta fue publicada en la página web de la Asamblea departamental once días antes de cerrarse el periodo de inscripciones al concurso.

Así las cosas, será el Consejo de Estado el que decida en segunda instancia si confirma la sentencia del Tribunal Administrativo de Santander que anuló la Resolución No 034 del 27 de agosto de 2021, por medio de la cual la Asamblea realizó la convocatoria pública dirigida a la elección del Contralor de Santander periodo 2022 – 2025, por violar los principios de publicidad o por el contrario y si revoca dicha determinación judicial y acoge la nueva hipótesis del Ministerio Público.

