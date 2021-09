Pérez Gutiérrez, quien siempre ha estado cercano a los partidos tradicionales, en esta ocasión aseguró que va sólo y buscará el apoyo de los colombianos que se han cansado de partidos, como el Liberal al cual perteneció.

Incluso el nuevo aspirante presidencial sostuvo que irá como independiente hasta la primera vuelta presidencial en mayo próximo, con lo cual descartó que vaya a participar en alguna de las consultar interpartidistas de marzo.

Para Pérez Gutiérrez, “este movimiento que estoy creando nos da el camino para llegar directamente a la primera vuelta, vamos a mirar los otros gobernadores y alcaldes del pasado que están pensando, si tienen o no la decisión de salir adelante, porque si se quedan esperando a los partidos, es posible que comiencen un proceso de negociación de avales”.

El candidato hizo referencia al grupo de exalcaldes como Enrique Peñalosa y Alex Char y exgobernadores como Eduardo Verano y Dilian Francisca Toro, con quienes han venido trabajando en la posibilidad de tener una candidatura presidencial única, pero explicó que se han dilatado la toma de decisiones.

Frente a las consultas interpartidistas señaló que “en marzo se van a medir las maquinarias, pero yo he tenido vocación de opinión, yo no estoy en la batalla de las peleas como los demás candidatos, yo estoy en la batalla de las ideas y por eso creo yo que la de marzo es una consulta de maquinarias, yo no estaré en esa consulta, yo estaré directamente en la primera vuelta presidencial que es en mayo”.

Al hablar sobre la segunda vuelta presidencial, no descartó que de no ganar en la primera, pueda dar su apoyo al hoy senador Gustavo Petro. “No soy una persona que estoy pensando que ese señor es malo per se. Yo creo que al doctor Gustavo Petro hay que dejarlo tranquilo, que navegue en la democracia, que pueda aspirar a conseguir sus votos de forma libre, hay que darle gracias a Dios que él está en el campo civilista y que no siguió en la guerra y no creo que hay que estar peleando con él”, declaró.